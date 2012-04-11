КГГА может снести забор возле Рады, если депутаты официально попросят

Об этом говорится в письме первого заместителя председателя КГГА Александра Мазурчака, направленному народному депутату Владимиру Арьеву (текст письма размещен на странице В.Арьева в социальной сети Facebook).

"Исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация) готова рассмотреть вопрос по демонтажу забора после официального обращения Верховной Рады Украины по этому вопросу", - написал А.Мазурчак.

В то же время первый заместитель председателя КГГА подчеркнул, что забор является декоративным ограждением Мариинского парка, балансодержателем которого является Управление зеленых насаждений Печерского района Киева. "Ограждение парков является нормальной европейской практикой. В дальнейшем планируется возведение заборов вокруг парков города", - отметил он.

В свою очередь В.Арьев сообщил, что планирует собрать подписи народных депутатов под официальным обращением к КГГА с просьбой демонтировать забор возле парламента.

Как сообщал УНИАН, двухметровый забор установили возле здания Верховной Рады в начале октября 2011 года.

Председатель ВР Владимир Литвин заявлял, что парламент не имеет никакого отношения к установлению ограждения.

Между тем это ограждение несколько раз сносили участники акций протеста против отмены льгот. В частности, 3 ноября 2011 года возле Верховной Рады участники акции сломали металлическое ограждение и ворвались на двор парламента, после этого их начали оттеснять бойцы спецподразделений милиции.

В Главном управлении МВД Украины в Киеве сообщили, что в рамках расследования уголовного дела по факту хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам правоохранительных органов во время акции протеста 3 ноября возле парламента, милиция устанавливает, кому принадлежит металлическое ограждение возле центральных входов в здание Верховной Рады.

В ноябре 2011 года забор укрепили бетоном. Но несколько депутатов из фракций НУ-НС и "БЮТ-Батьківщина" спилили "болгаркой" две секции забора.