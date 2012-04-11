Пойдут ли украинцы на выборы (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом “Демократические инициативы” им. Илька Кучерива социологического исследования, которые были представлены сегодня на пресс-конференции.

Из указанных 77,6% украинцев 43,1% опрошенных “обязательно” придут на выборы, а 34,5% – “скорее всего” примут участие в голосовании.

Основные причины, которые побуждают граждан к участию в выборах, – чувство гражданского долга (45%), опасение, что кто-то другой может воспользоваться их голосом (34%), и наличие среди партий и кандидатов тех, кого бы хотелось поддержать (22%).

Основными причинами отказа от участия в выборах являются, в первую очередь, то, что эти люди не видят ни одной партии или кандидата, за которых стоило бы голосовать (39%), неверие в честность выборов (22%), уверенность, что Верховная Рада все равно ничего не решает (22%), отсутствие интереса к политике (19%).

Исследование проводилось с 30 марта по 4 апреля 2012 года. Было опрошено 2009 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.