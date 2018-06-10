Отмена параллельного баллотирования: «кидок» партнеров или защита Конституции?

Конституционный Суд Украины обнародовал решение о том, что одно и то же лицо не может одновременно баллотироваться в общегосударственном многомандатном (по партийным спискам) и в одномандатном (по мажоритарной системе) избирательным округам на выборах в Верховную Раду. То есть кандидат (или руководство партии) должны выбирать: либо политик идет в мажоритарном округе или выдвигается по партийному списку.

Параллельное (двойное) баллотирование в Украине имеет свою короткую историю. В 1998 году, когда подходила к концу последняя избирательная кампания, где разрешалось двойное баллотирование, КС принял решение о том, что уже со следующих выборов такого двойного баллотирования не будет. На выборах 2002 года ни один из кандидатов не сидел на двух стульях предвыборных кампаний, и должны признать, что даже несмотря на колоссальное давление власти и админресурс, оппозиция (СПУ, БЮТ и "Наша Украина") все-таки хорошо провели кампанию. На парламентских выборах 2006 и 2007 годов вопрос двойного баллотирования уже не стоял, потому что в 2004 году "мажоритарка" была отменена.

А в 2010 году, после возвращения старой Конституции, в страну автоматически вернулась старая (смешанная) система выборов. Интересный нюанс: Основной Закон 1996 года устанавливал парламенту право заседать четыре года. Конституция 2004 года увеличивала это право до пяти лет. Но вернув смешанную систему выборов, КС своим отдельным решением добавил народным избранникам право сидеть по Конституции 2004 года, т.е. пять лет. Таким образом, парламентарии, которые нажатием кнопки возвращали народу Конституцию 1996 года, себе любимым оставили право сидеть в ВР пять лет, которое давала им Конституция 2004 года.

Но когда прописывали новый закон под старую-новую Конституцию, встал вопрос двойного кандидатирования. 17 ноября 2011 Верховная Рада принимает закон о выборах народных депутатов. Этот закон был принят голосами не только Партии регионов, но и БЮТ. Бютовцы отдали свои голоса за новый закон, который вводил смешанную систему, запрещающий идти на выборы блокам. Они много раз оправдывались за это совместное голосование. Говорили, что мы этим общим законом сохранили контроль за участками, что мы исключили по-варварски снимать с выборов кандидатов. Частью этих договоренностей было то, что вновь вводилось право параллельного баллотирования. То есть это давало оппозиции возможность провести в парламент более надежных и интересных людей, запуская их, как в округах, так и по списку. Один из нардепов БЮТ, говоря об этом законопроекте, делился с автором, что совместно проголосованный закон стал результатом компромисса между Регионами и БЮТ. Переговоры вел Яценюк. Ответственным от ПР тогда был Клюев. "Условие было такое: или вы голосуете наш общий наработанный законопроект, или мы голосуем свой и вам на выборах будет плохо, - делился с нами участник процесса. - Я никогда не верил Регионам, и считал, что следует пообещать проголосовать и потом их бросить. Но таким образом мы бы бросили Яценюка, который проводил переговоры. А это означало осложнить отношения с политиком, которого мы видели своим партнером".

Так, в ноябре прошлого года бютовцы потеряли возможность идти на выборы блоком, но получили возможность иметь двойное баллотирование. Но не прошло и полгода, как 51 нардеп из парламентского большинства понял, что в этом двойном баллотировании есть что-то неправильное, и направили представление в наш безотказный Конституционный Суд. Во вторник КС обнародовал решение о том, что одно и то же лицо не может одновременно баллотироваться в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательных округах. КС сказал, что это двойное баллотирование не соответствует принципу верховенства права и не обеспечивает реализации принципов справедливости и равенства в избирательном процессе.

Заместитель председателя ВР, один из лидеров «Батькивщины» Николай Томенко выступил с заявлением о том, что решение КС было прогнозируемо. Что оппозиционные кандидаты, одновременно баллотируясь по спискам и по мажоритарке, имели большие шансы победить. И что, понимая такую ​​ситуацию, руководители областных избирательных штабов, которыми являются главы областных госадминистраций, внесли предложение сделать все возможное, чтобы запретить популярным политикам от оппозиции баллотироваться по спискам и в округах. "Власть прекрасно понимает, что по партийным спискам она проиграет выборы, и ключом к созданию парламентского большинства для нее является победа в мажоритарных округах. Поэтому делается все, чтобы от оппозиции проходили менее харизматичные и популярные кандидаты", - констатировал политик. Он сообщил, что на заседании Комитета сопротивления диктатуре будет приниматься решение относительно дальнейших действий оппозиции по формированию единого списка мажоритарщиков.

Вообще вопрос двойного баллотирования имеет два аспекта: юридический и политический. Если говорить о юридическом аспекте, то это решение КС вполне логично.

"Я считаю, что этот запрет можно только приветствовать. Норма двойного баллотирования нарушает равенство избирательного права. И в решении КС это ясно написано. Один из кандидатов, который имеет возможность баллотироваться дважды, имеет преимущество перед тем, кто баллотируется только в одном округе и не имеет возможности баллотироваться в двух. То есть последний дважды баллотируется, дважды идет финансирование, дважды идет агитация. И одновременно участвует в двух выборах, - утверждает один из специалистов избирательного права Александр Барабаш, - поэтому решение КС логическое, оно исходит из положений Конституции. Очевидность такого решения была понятна еще на стадии написания и принятия нового избирательного закона. Было очевидно, что параллельное баллотирование отменить будет проще. Еще в 1998 году КС принимал такое же решение относительно параллельного баллотирования. То есть вопрос стоял только в том, кто и когда обратится в КС. И мне кажется, что те чиновники, которые использовали этот избирательный механизм как предмет политических торгов при принятии нового закона, просто кинули тех, кто хотел иметь в законе эту норму. Вот и все... Потом сделали то, что было очевидным. Это решение КС, в отличие от многих других, соответствует Конституции, оно было очевидным. Тот, кто купился на обещания введения нормы параллельного баллотирования, оказался политическим лохом ".

Этого же мнения придерживается один из авторов Конституции 1996 года Виктор Мусияка:

«Я в 1998 году как депутат подписывал представление в КС, чтобы тот разъяснил норму о возможности параллельного баллотирования. И КС сказал, что параллельное баллотирование антиконституционное. Извините, решению КС образца 1998 года можно значительно больше доверять, чем нынешнему составу этого суда. И поэтому сегодняшнее решение КС, при всем отношении к нему, логично. Другое дело, что люди, которые голосовали за такой механизм на выборах, понимали, что действуют неконституционно. И все равно голосовали... Поэтому для тех, кто рассчитывал на эту норму закона, это неприятно, но не трагично.

Какие последствия для коррекции избирательной кампании повлечет отмена нормы о двойном баллотированияи? Возможно, оппозиция будет храбриться. Но пока последствия для оппозиции выглядят как очень негативные. Конечно, Администрация президента пытается сформировать парламент под себя. Ей нужен такой парламентский корпус, который можно буле легко "проституировать" (это не мое слово, это слово знакомого нардепа). Поэтому все ставки власть будет делать на мажоритарные округа. Если оппозиция своих сильных и ярких кандидатов выводит на мажоритарку, то она автоматически ставит их под удар и риск не пройти. Против них будет работать весь админресурс. Если и в списке остаются очень сильные кандидаты, то парламентская оппозиция проиграет еще раз. Если она сильных кандидатов оставляет в списке, то мажоритарку выигрывает власть».

Сергей Соболев народный депутат Украины от БЮТ, который непосредственно работает в Комитете сопротивления диктатуре, драмы в этом решении КС не видит:

«Не нужно никакой коррекции. Нам необходимо дополнительно еще пару недель на согласование в рамках КОДа кандидатов в мажоритарных округах. Не дождутся наши оппоненты нашего поражения. Конечно, у нас были кандидаты, которые шли и списком и в округе, теперь нужно решить, как откорректировать список. А это представление в КС - очередное шулерство Януковича, который начинает менять правила выборов уже в ходе избирательной кампании».

Также я позвонила членам парламентского большинства, чтобы спросить их, почему полгода назад голосовали за закон, который содержит такую ​​антиконституционную норму, а сегодня спешат исправлять?

Олег Зарубинский, народный депутат Украины (Блок Литвина):

«Чего вы так разволновались за депутатов, которые хотят одной задницей на двух ярмарках сидеть? Правильно сделали в КС, что отменили эту норму. А осенью мы ошиблись, когда принимали закон. Не ошибается тот, кто ничего не делает».

Юрий Болдырев, народный депутат Украины (Партия регионов):

«Почему мы голосовали тогда за этот закон с нормой о параллельном баллотировании? Ведь тогда была договоренность между фракциями. Кстати, нам это параллельное баллотирование, как и БЮТу, не очень важно. Оно важно всевозможным мелким партиям, типа "Защитников Отечества" Кармазина. Почему вы, кстати, ему не позвоните, он же юрист? Наверное, знал об этой норме, знал за что голосует. Но мелким партиям нужно было иметь возможность выдвигать своих лидеров и по списку, и в округах.

Лана Самохвалова