Сергей Терехин: Юлина тысяча была вдвое дороже Витиной

Сергей Терехин - заместитель председателя парламентского комитета финансов и банковской деятельности, член фракции БЮТ один из самых популярных экономических спикеров оппозиции и желанный гость на экономических форумах. Мы задали господину Терехину несколько вопросов.

ДАВАЙТЕ НАЙДЕМ В ТЮМЕНИ МОНГОЛЬСКУЮ ЯЗВУ И ПРЕКРАТИМ ЭКСПОРТ НЕФТИ ИЗ РФ

Сергей Анатольевич, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко вчера заявил, что в случае вспышки в Украине холеры он закроет российско-украинскую границу. Само по себе заявление, мягко говоря, конфронтационное и недружественное... Но если абстрагироваться от этого, стоит ли анализировать возможные последствия такого гипотетического шага?

Когда-то на одном мероприятии, дискутируя на тему экономических отношений между Украиной и Российской Федерацией и выступлений господина Онищенко, я назвал его "городским сумасшедшим". И присутствовавший на этой дискуссии первый секретарь российского посольства, как мне показалось, с пониманием отнесся к тому, что я так назвал господина Онищенко. Понятно, что если в семье нет покоя, то женщине хочется сказать мужу, мол, ты не туда бросил свои носки. А мужчина хочет упрекнуть ее, мол, ты опять потратила мои деньги на кисточку для бровей. Эти заявления Онищенко выглядят так мелочно, что мне как экономисту не хотелось бы обращать внимание на рефлексии этого "городского сумасшедшего".

Ну, давайте найдем в Тюменской области монгольскую язву и скажем, что мы закрываем с Российской Федерацией любые поставки нефти. Ну это эзотерика какая-то... Мелочь, которая только раздражает... И ни одного плюса для нашего двустороннего сотрудничества не приносит. Нет плюсов, когда такие лица начинают приезжать в Украину и рассказывать нам о холере. У нас в Украине есть свои "Онищенко". Но они не наделены такой должностью, как господин Онищенко в России. Поэтому как резюме процитирую профессора Преображенского: "Не читайте за завтраком советских газет".

Власти начали раскручивать такой тезис. Мол, в проведении реформ мы добрались не только к бедным, но и к богатым. В прессе появляются списки оффшорных зон, которые якобы хотят подвергнуть вниманию налоговой. Есть вариант обложения транзакций оффшоров. В Фейсбуке на странице господина Тигипко какое-то время висели слайды, которые показывали варианты обложения налогами оффшоров...

А есть ли в списках оффшоров, которые вы видели, Кипр?

Не во всех.

О, видите, поражение постигло советского спортсмена.

НИЗКАЯ ИНФЛЯЦИЯ - ЭТО СТАТИСТИЧЕСКИЙ ТРЮК

А как вы прокомментируете предложенный налог о роскоши?

Там есть два варианта этого закона. Один старый тигипковский, а недавно Минфин тоже что-то выродил. Впрочем, философия в обоих одна и та же. Они хотят показать, как нужно бороться с богатыми, а не показать, как следует бороться с бедностью, с огромным социальным расслоением.

Есть такой старый одесский анекдот. В 1917 году сидит старая графиня, к ней прибегает служанка и говорит, что идет революция. Старая графиня спрашивает: "И что они в этот раз хотят?" Служанка говорит: они хотят, чтобы не было богатых. Графиня говорит: "Странно. А вот когда выступали декабристы, то их цель была, чтобы не было бедных".

Вы понимаете порочность такого подхода, заложенного законопроектами? Теперь, конкретно, по законопроекту о роскоши от Тигипко. Если у вас была там шуба какая-то или ботинки из крокодила (не знаю, за что он так Януковича не любит), то это облагается налогом.

В варианте Минфина таких глупостей нет. Потому что такие вещи не администрируются. Там есть статья о том, что следует облагать не только продажу здесь, но и импорт. Но это просто увеличение налогового пресса на людей. И скажите, все эти машины, шубы, кожаные туфли (ботинки), это расходы? То есть теоретически, если вы их покупали, то платили какие-то налоги. Тогда для чего их вносить в список?

Давайте тогда лучше облагать налогами какие-то доходы. Мне кажется, что богат не тот человек, который в селе держит дом, где живут три поколения и которые по новому законопроекту, должны платить за это жилье как за роскошь. А таких полно. Бывают дома, которые строились собственным трудом, но это не какое-то элитное село "Золотые ворота" под Киевом. Это наша традиция. Украинцы живут близко к родственникам...

Мне кажется, что богатые люди - это те, у кого завод есть или пароход, или недвижимость, или если у него в собственности есть оффшорная компания, которая владеет заводами и пароходами. И парадокс в том, что эти люди за свое богатство ничего сейчас не платят.

Если вдруг случилось такое невероятное, что вам платят белую зарплату, то вы должны заплатить 15% налога на зарплату, еще 4% - во всевозможные фонды, а затем ваш работодатель недоплатит минимум 40% вашей зарплаты, потому что он должен заплатить в пенсионный фонд, в фонды социального страхования, безработицы. Это называется единый социальный налог. То есть вам предоставят максимум 50% того, что вы заработали. А обладатель завода заплатит от него, как от своей собственности как дивиденд 5%. Или, например, у него есть миллиард в банке. Ему насчитали 20% процентов на депозит. Ну, имеет человек 200 миллионов долларов на депозите. Знаете, сколько он платит налогов? Ноль. Есть так называемые активные доходы (заработанные руками, головой, ручкой), за это вам отдадут половину того, что заработали. А есть пассивные налоги. Деньги где-то откуда-то взялись, а человек сидит и ждет, когда деньги дадут другие деньги... И не платит налогов.

Один из позитивов, которым гордятся наши руководители, это низкий уровень инфляции. В марте она достигла 0,7%. Чем вы объясните такой показатель?

Был такой академик Лысенко, который говорил, что генетика - это капиталистическая проститутка. Наша статистика - это экономическая проститутка. Знаете, что наши руководители сделали? Они внесли в индекс потребительских цен (индекс инфляции) такие вещи, как обладание мобильным телефоном или компьютером. Это считается естественным, что люди обладают телевизорами, холодильниками. Но статистически это товары длительного пользования.

Если их учитывать в индексе инфляции, то это специально занижать ее. Ну подумайте, если "рванули" в цене хлеб или мясо, то холодильник так не подорожал. Ну понятно, зачем холодильнику дорожать? Его покупают раз в пять-десять лет. То есть, включив в перечень товаров мобилки, они снизили реальное положение вещей с теми продуктами, которые мы потребляем ежедневно. Но для того, чтобы не увеличивать уровень инфляции, поскольку в соответствии с инфляцией они должны индексировать пенсии и зарплаты, поэтому установили правила подсчета инфляции и соответственно правила индексации наших зарплат, пенсий, социальных выплат. И представьте себе, согласно показателям инфляция маленькая, а люди чувствуют, что доживать до зарплаты все труднее. Низкая инфляция - это статистический трюк.

АЗАРОВА ДАВНО НАДО ЗАПРОТОРИТЬ В ТЮРЬМУ

Вы в одной из публикаций написали, что есть все основания сажать Азарова, поскольку он подписал в Москве создание зоны свободной торговли с СНГ. А вы уверены, что у него не было директив Президента?

Директив не было. Директивы принимаются распоряжением Президента. Вы можете зайти на сайт Президента и увидите, что из всех международных соглашений выдаются специальные предписания. Причем директивы - это такой нормативно-правовой акт, который нарушать нельзя. А по СНГ такого акта нет. Нет вообще. Не существует. Поэтому Азаров подумал, что он всесилен, попринимал все, что захотел. Это старая история подобна аналогичной истории, когда он ЕЭП подписал в Москве. Тогда было то же, он стоял на трибуне парламента и врал, что в случае создания ЕЭП там не будет потери суверенитета. А когда мы посмотрели реальный текст соглашения, тогда в случае реализации сделки надо просто закрывать Кабмин в Киеве и переводить в Подмосковье. Поэтому там есть полное нарушение Уголовного кодекса. И если они говорят, что Тимошенко выдала директивы, не имея полномочий, то этот парень (Азаров) подписал, не имея директив. То есть по этой логике его должны были забрать в кутузку немедленно.

Думаете, Азаров не имел перед подписанием контрольного поцелуя в лоб от Януковича?

Может, и имел. Но такой очень подпольный поцелуй... Но когда приехал и показал, что подписал (у Януковича сидят неглупые люди в этой Администрации президента), то Янукович сделал ему другой контрольный поцелуй.

На последнем эфире в студии Шустера была дискуссия с социальным вице-премьером Тигипко. Он представил закон о борьбе с безработицей, а работодатели шипели на него, мол, лучше создавайте условия для развития предпринимательства, чем предпринимать регуляторные меры по трудоустройству. Как вы прокомментируете дискуссию?

Я вам скажу очень кратко. Я слышал выступление господина Тигипко у Шустера. И мне стало стыдно, что человек, который имеет экономические знания на таком уровне, находится на экономической должности. Один мой учитель в университете говорил, что есть много людей чванливых, амбициозных, умных, но всегда бояться нужно активных дилетантов.

Порой человек немного размышляет о том, что он не знает, а порой очень активно говорит о том, чего не знает. И последнее весьма опасно.

А как вы прокомментируете социальные инициативы президента?

Кто мне скажет, что такое социальные инициативы президента?

Провластные СМИ говорят, что это повышение прожиточного минимума.

Какое повышение? Мы с вам поговорили, что прожиточный минимум никакого отношения к инфляции не имеет. Или еще одна инициатива - Юлина тысяча превратится в Витину. Но Юлина тысяча в реальных ценах была вдвое дороже, чем эта тысяча.

И потом... Кто-то когда-то говорил о сроках выплат этой тысячи? Они говорят лишь о регистрации тех, кто еще не получил. А потом сказали так: вы там, кто совсем старый, зарегистрируйтесь быстро, младшие - медленнее, а тем, кому до пятидесяти лет - копейки остались. А когда выплаты будут? Это только регистрация. Они говорят, мы такие классные, мы предоставляем вам возможность получить в будущем Витину тысячу, если вы быстро зарегистрируетесь. Как говорят в Одессе "не держите меня за здесь"...

Беседовала Маша Мищенко.