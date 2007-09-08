Народный Рух Украины отмечает 18-ю годовщину со дня основания

Сегодня 18-я годовщина со дня основания Народного Руха Украины.

Как сообщается на сайте НРУ, по случаю этой даты председатель Народного Руха Украины, член Политсовета блока «Наша Украина – Народная самооборона» Борис ТАРАСЮК дал пресс-конференцию для СМИ.

«Я считаю, что это праздник не только руховцев, но и всех украинцев, которые верят в Украинское независимое и демократическое государство. Потому что Народный Рух Украины поднял всех сознательных украинцев, всех патриотов нашего государства на то, чтобы сломать большевистскую систему и восстановить государственную независимость Украины. Эту задачу Народный Рух выполнил», - отметил Б.ТАРАСЮК.

Б.ТАРАСЮК напомнил, что Учредительное Собрание Народного Руха Украины состоялось 8-10 сентября 1989 года: «В результате этого Учредительного Собрания было объявлено о создании «Народного Руха Украины за перестройку». НРУ заслуживает уже сегодня место в летописи современной Украины. Народный Рух Украины - это общественное движение, которое в конце 80-х годов объединило всех сознательных украинцев. Авангардом этого движения была украинская интеллигенция во главе с Вячеславом Чорновилом. За 18 лет Рух сделал много для Украинского государства и государственности. Народный Рух Украины является той партией, которая дала путевку в жизнь многим политикам, это та политическая сила, которая способствовала созданию украинской политической элиты».

Б.ТАРАСЮК напомнил о таких важных акциях НРУ еще до независимости, как «цепь единения» (январь, 1990). «К сожалению, на протяжении своей истории Народный Рух был не только в авангарде всех национально-демократических сил, которые хотели построения Украинского демократического европейского государства. Активная деятельность НРУ не давала покоя тогдашней власти, которая приложила усилия для того, чтобы уничтожить мощную политическую силу – Народный Рух Украины. Действия тогдашней власти привели к расколу Народного Руха Украины, а в 1999 году – к гибели лидера НРУ Вячеслава Чорновила», - напомнил Б.ТАРАСЮК.

По его словам, «несмотря на раскол, произошедший в Народном Рухе Украины, НРУ пережил эти удары. Сегодня он принадлежит к крупнейшим патриотически-демократическим партиям, которые имеют национально-демократическую идеологию. Несмотря на надежду некоторых антиукраинских сил, НРУ сегодня насчитывает свыше 62 тыс. членов».

«Народный Рух Украины всегда возглавлял сознательные украинские патриотические силы. В 2004 году НРУ призвал к объединению всех демократических сил в поддержку Виктора ЮЩЕНКО. Также НРУ выступил инициатором создания широкого блока демократических сил после первого указа Президента», - отметил Б.ТАРАСЮК.

Также сегодня по случаю 18-ой годовщины Народного Руха Украины в Украинском доме состоялось Торжественное собрание членов партии.

Кроме того, руководство Народного Руха Украины во главе с Б.ТАРАСЮКОМ приняло участие в возложении цветов к памятнику легендарному основателю и лидеру партии Вячеславу Чорновилу.