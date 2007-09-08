Кивалов заходит на борт с пистолетом, а Цушко «не в курсе» - Цушко в отпуске

Исполняющий обязанности главы СБУ Валентин Наливайченко потребовал расследования факта доставки оружия на борт самолета народным депутатом 5 созыва, кандидатом в ВР от Партии регионов Сергеем Киваловым.

Об этом г-н Наливайченко сообщил вчера в прямом эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV («Свобода слова» с Куликовым).

Оказывается, летом этого года в аэропорту «Борисполь» пассажиры международного рейса заметили, что у одного из мужчин с собой боевой пистолет. Пассажиры сообщили стюардессе и капитану корабля и благодаря их усилиям оружие удалось изъять.

Мужчиной, который прошел на борт без контроля на авиационную безопасность, оказался народный депутат Сергей Кивалов, он имел с собой наградной пистолет, заявил и.о. главы СБУ. Валентин Наливайченко потребовал расследования этого дела Министерством внутренних дел и Министерством транспорта, которые несут ответственность за безопасность в аэропортах.

В том же эфире «Свободы слова» министр внутренних дел Василий Цушко отреагировал на данное известие: «Ничего не знаю, я в отпуске».

"Обком"