В бассейне фитнес-клуба умер депутат из Блока Литвина

В комментарии Gazeta.ua нардеп Валерий Баранов подтвердил информацию о смерти Головченко.

25 мая ему должно было исполнится 52 года.

Смерть настигла депутата в бассейне фитнес-центра.

Что стало причиной смерти - сердечный приступ или утопление - пока не ясно. Окончательный ответ даст вскрытие.

Известно, что Игорь Головчено страдал ишемической болезнью сердца. Шесть лет назад ему сделали операцию аорто-коронарного шунтирования, а в 2010 году была проведена операция по стентированию сосудов сердца.

Напомним, Игорь Головченко был 17 в списке блока Литвина, вошел в список по квоте Трудовой парти Украины.

В Верховной Раде был членом Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.