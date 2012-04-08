В бассейне фитнес-клуба умер депутат из Блока Литвина
7 апреля, скоропостижно скончался народный депутат Украины Игорь Головченко из Блока Литвина.
В комментарии Gazeta.ua нардеп Валерий Баранов подтвердил информацию о смерти Головченко.
25 мая ему должно было исполнится 52 года.
Смерть настигла депутата в бассейне фитнес-центра.
Что стало причиной смерти - сердечный приступ или утопление - пока не ясно. Окончательный ответ даст вскрытие.
Известно, что Игорь Головчено страдал ишемической болезнью сердца. Шесть лет назад ему сделали операцию аорто-коронарного шунтирования, а в 2010 году была проведена операция по стентированию сосудов сердца.
Напомним, Игорь Головченко был 17 в списке блока Литвина, вошел в список по квоте Трудовой парти Украины.
В Верховной Раде был членом Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.