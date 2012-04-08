Яценюк анонсирует Форум объединенной оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк.

По его словам, на этом форуме будет презентован план действий оппозиции.

Как подчеркнул А.Яценюк, целью оппозиции является победа на парламентских выборах и получение 226 голосов в новой Верховной Раде Украины.

Он отметил, что 12 мая будет обнародован план действий, поскольку «люди должны знать, с чем идем на выборы».