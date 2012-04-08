Присяжнюк: Украина потеряла 3 миллиона гектаров озимых

Правительство планирует выделить из государственного бюджета 500 млн. грн на компенсацию процентов по кредитам аграриям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк сегодня на пресс-конференции в Житомире.

В частности, по словам министра, «как раз сейчас идут дискуссии в правительстве по поводу того, как поддерживать аграриев».

Он добавил, что этот год для украинских аграриев будет показательным ввиду того, что озимые «перезимовали довольно сложно».

Именно поэтому, по словам Н.Присяжнюка, теперь задача правительственных чиновников - убедить сельскохозяйственных производителей в том, что нужно продолжать производить продукцию вопреки сложным неблагоприятным погодном условиям.

"Правительством предусмотрено направить на компенсацию процентов по кредитам аграриям 500 млн. грн. То есть, это достаточно крупная сумма, значительно больше, чем в прошлом году", - подчеркнул Н.Присяжнюк.

Он также отметил, что прошлогодний урожай зерновых является скорее исключением, чем закономерностью.

По его словам, в прошлом году удалось нарастить валовую сельскохозяйственную продукцию на 17%, или на 25 млрд грн, в этом году ожидается определенное уменьшение урожая зерновых, однако «нужно двигаться к выполнению поставленной задачи – до 2018 года собрать 80 млн. тонн зерновых".

"Объемы потери озимых по государству составили 3-3,2 млн. га. Правительством предусмотрено 300 млн. грн для пересева зерновых. Житомирская область на фоне государства в более выгодном положении: осень и весна здесь были более благоприятны для будущего урожая, чем в степной зоне", - подчеркнул Н.Присяжнюк.