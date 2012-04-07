Турчинов знает, куда ведут следы в убийстве Щербаня

Как сообщает Украинская правда, в интервью 5 каналу он заявил, что власть "перешла черту", пытаясь обвинить в причастности к этому убийству экс-премьера Юлию Тимошенко.

По мнению Турчинова, это делается для того, чтобы шокировать Европу и не дать ей возможность защищать Тимошенко от политических преследований.

Однако, по его словам, было бы очень важно найти настоящих заказчиков и убийц Щербаня.

"В частности, руководитель, по версии следствия, банды, некто Кушнир был убит в 1998 году не где-нибудь, а именно в донецком СИЗО. В донецком СИЗО убили единственного главного свидетеля", - сказал он.

По мнению Турчинова, Кушнира убили, чтобы скрыть правду о реальных заказчиках этого убийства.

"А заказчиков можно легко посчитать - посмотреть, кто присвоил имущество Щербаня, кто взял под контроль его бизнес, его предприятия. И тогда будет понятно, что и сейчас эти люди сидят или в парламенте, или находятся на очень серьезных и ответственных должностях. И все следы приведут, безусловно, к Партии регионов", - сказал Турчинов.