Балога: нынешнее руководство должно было найти Тимошенко место во власти

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога считает необходимым обеспечить лечение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в любой выбранной ею клинике, чтобы исключить лишнюю политическую составляющую в ее деле.

Об этом он сказал в интервью газете «Зеркало недели. Украина».

По словам В.Балоги, Украина должна снять вопрос политических преследований перед миром.

«Я против того, чтобы нам вешали ярлык страны, в которой есть политзаключенные. Если сегодня сильные мира сего заявляют, что у нас есть политзаключенные, и критикуют украинское правосудие, то нам нужно сделать выводы и выходить из этой ситуации», - подчеркнул министр, добавив, что это надо делать «политическими, законодательными, правовыми методами».

«У нас не должно быть политических преследований. Юлии Тимошенко есть за что отвечать, однако с политической точки зрения. Если бы Тимошенко не сидела в тюрьме и пошла на выборы, то имела бы рейтинг на уровне маргиналов», - сказал В.Балога.

«Поэтому теперь, по ее требованию, ей надо позволить лечиться там, где она хочет. В Германии - пусть будет в Германии. Да хоть в лучших клиниках мира! Этим из ее дела будет исключена лишняя политическая составляющая, эти все надрывные истерики и спекуляции», - заявил В.Балога.

Он также выразил мнение, что нынешнее руководство Украины должно было предложить Ю.Тимошенко и бывшему Президенту Виктору Ющенко должности во власти.

«Я неоднократно говорил, что для объединения страны в 2005 году Ющенко должен был предложить должность премьера Януковичу. Сегодня похожая ситуация. Не нужно было игнорировать фактор Тимошенко. Надо было найти место и для нее, и для Ющенко. Потому что сильный подает руку более слабому», - отметил В.Балога.