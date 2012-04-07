Яценюк попросил у Пшонки свидание с Тимошенко

Сегодня народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк направил генеральному прокурору Виктору Пшонке заявление с просьбой разрешить 17 апреля встречу с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко, которая содержится в Качановской колонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

А.Яценюк отметил, что сделал все так, как этого требует закон».

По словам А.Яценюка, эта встреча необходима для того, чтобы увидеть Юлию Тимошенко, обсудить все вопросы, которые существуют в процессе объединения оппозиции, и выйти на окончательно согласованный формат».