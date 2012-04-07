Украинцы в Европе протестуют против последнего решения КС

35 украинских организации, которые представляют украинских иммигрантов в Италии, Испании, Португалии, Греции, Германии, Чехии и США, выразили протест против последнего решения Конституционного Суда Украины относительно положений закона о выборах народных депутатов.

Об этом говорится в совместном заявлении этих организаций, переданном УНИАН.

“Мы, руководители украинских общественных организаций последней волны эмиграции, выражаем решительный протест против действий украинской власти, которая руками «независимого» Конституционного Суда лишила граждан Украины, находящихся вне пределов Родины, права голоса в одномандатных округах во время следующих парламентских выборов в Украине, назначенных на октябрь 2012 года”, - подчеркивается в заявлении.

Лидеры организаций украинцев за границей заявляют, что власть не только не улучшила условия для свободного волеизъявления граждан за рубежом, а “наоборот - решением Конституционного Суда, по сути, украла 50% голосов граждан Украины, которые проживают за границей Родины”.

“Этот шаг является очередной попыткой действующей власти лишить украинцев за границей их конституционных прав, а именно: права голоса, а через него – возможности влиять на ситуацию в государстве, на развитие демократической Украины. Это решение Конституционного Суда является кричащим примером заангажированности Суда и нарушением принципов равного избирательного права”, - убеждены лидеры организаций украинцев за границей.

По их убеждению, в результате решения Конституционного Суда миллионы украинцев, работающих за границей, не смогут дать свою оценку нынешней власти в ходе голосования. При этом авторы заявления убеждены, что решение КС само по себе подвергает сомнению честность и прозрачность парламентских выборов, а также их результаты.

“Мы требуем от Президента Украины, Верховной Рады и правительства немедленно вмешаться в ситуацию и восстановить конституционные права граждан Украины. В случае дальнейших нарушений прав граждан и отсутствия немедленной реакции органов власти, мы оставляем за собой возможность всеми законными путями добиваться восстановления наших прав, в том числе путем обращения ко всем мировым институтам и проведения протестных мероприятий, вплоть до признания этих выборов нелегитимными”, - отмечают авторы документа.

Среди подписантов – руководители 13-ти организаций украинцев Италии, в том числе председатель Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий, руководители шести организаций украинцев Португалии, шести организаций Испании и шести организаций Чехии, в том числе председатель Украинской Европейской перспективы Богдан Данилишин, а также руководители двух организаций украинцев Германии, одной – украинцев Греции и одной – украинцев США.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины признал неконституционной норму относительно закрепления заграничных избирательных участков за одномандатными округами в Киеве, которая предусмотрена ч. 2 ст. 22 Закона «О выборах народных депутатов».

Соответствующее решение 5 апреля объявил председатель КС Анатолий Головин по результатам рассмотрения соответствующего представления, внесенного 59 депутатами из фракции Партии регионов.

Он подчеркнул, что со дня принятия этого решения Конституционным Судом ч. 2 ст. 22 избирательного закона утрачивает действие.

Мотивируя свое решение, председатель КС отметил, что эта норма не обеспечивает принципа равного и свободного избирательного права избирателей, проживающих или находящихся за пределами Украины, отображение их волеизъявления, а также предопределяет значительное увеличение количества избирателей в Киеве, которые не связаны с территориальной общиной столицы.

При этом Конституционный Суд в своем решении вспомнил решение Европейского суда относительно применения аналогичной нормы в государстве Лихтенштейн, в котором была признана возможность отмены права голосования избирателей, постоянно проживающих за границей страны, не знакомых с особенностями внутренней ситуации, которые не могут определиться со своими кандидатами.

Таким образом, украинцы, проживающие за границей, будут избирать депутатов только по партийным спискам.