Шкутяк: решение Конституционного суда сняло иллюзии

Народный депутат убежден, что решение Конституционного Суда свидетельствует о невозможности компромисса между властью и оппозицией

«Нынешний режим готовится к масштабным манипуляциям и фальсификациям на парламентских выборах. Поэтому любые надежды на обещанное соблюдение властью норм нового так называемого компромиссного закона о выборах народных депутатов напрасны», - считает З.Шкутяк.

Конституционный Суд фактически легитимизировал перекраивание избирательных округов в Киеве для того, чтобы уменьшить количество депутатов, которые могут быть избраны от оппозиции, - цитирует слова депутата пресс-служба партии «Наша Украина».

З.Шкутяк считает, что компромиссы с нынешней властью невозможны. «Очевидно, что оппозиционные силы должны рассчитывать исключительно на себя и поддержку граждан», - считает он.

Поэтому, по словам депутата, сегодня главная задача для объединенной оппозиции - создать собственный эффективный механизм защиты честных выборов, который не позволит нарушить права избирателей и исказить результаты голосования.

Как известно, партия «Наша Украина» 12 июля 2011 года выступила с инициативой о создании общего комитета оппозиционных сил для защиты честных выборов.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины признал неконституционной норму относительно закрепления заграничных избирательных участков к одномандатным округам в Киеве, которая предусмотрена ч.2 ст. 22 Закона «О выборах народных депутатов».

Соответствующее решение 5 апреля объявил председатель КС Анатолий Головин по результатам рассмотрения соответствующего представления, внесенного 59 депутатами из фракции Партии регионов.

Он подчеркнул, что со дня принятия этого решения Конституционным Судом ч.2 ст. 22 избирательного закона теряет действие.

Мотивируя свое решение, председатель КС отметил, что эта норма не обеспечивает принципа равного и свободного избирательного права избирателей, которые проживают или находятся за пределами Украины, отображения их волеизъявления, а также предопределяет значительное увеличение количества избирателей в Киеве, которые не связаны с территориальной общиной столицы.

При этом Конституционный Суд в своем решении упомянул решение Европейского суда относительно применения аналогичной нормы в государстве Лихтенштейн, в котором была признана возможность отмены права голосования избирателей, которые постоянно проживают за границей страны, не знакомы с особенностями внутренней ситуации и не могут определиться со своими кандидатами.

Таким образом, украинцы, которые проживают за границей, будут избирать депутатов лишь по партийным спискам.