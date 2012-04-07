Эксперты: в новом парламенте будет создано пропрезидентское большинство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола на тему: «Избирательный процесс и политическая структуризация Верховной Рады Украины нового созыва» сообщил заведующий отделом политических стратегий Национального института стратегических исследований Максим Разумный, презентуя результаты эксперт-опроса.

Он отметил, что формирование ситуативного большинства в Верховной Раде VII созыва прогнозируют 35,29% опрошенных. Состав ситуативного большинства, по мнению некоторых экспертов, будет зависеть от действий внепарламентских центров влияния – административных, финансовых, общественных, а также иностранных государств.

По мнению экспертов, в случае создания пропрезидентского большинства его стабильность и уровень дисциплины депутатов будет зависеть от политической и социально-экономической конъюнктуры.

В то же время, большинство респондентов считают, что в новом парламенте оппозиция не будет иметь шансов сформировать большинство.

Также эксперты сомневаются, что при существующих условиях в парламенте может быть создано пропрезидентское большинство без явного доминирования в ней одной политической силы.

В то же время, заметил М.Разумный, большинство экспертов – 82,4% - склоняются к необходимости нормирования статуса парламентского большинства. Кроме того, почти треть экспертов (28,6%) рассматривает саму по себе институционализацию парламентского большинства как механизм политической структуризации Верховной Рады, что должно было бы сделать ее деятельность более прогнозируемой.

Экспертный опрос «Избирательный процесс и политическая структуризация Верховной Рады Украины нового созыва» при участии ведущих отечественных научных работников и политических обозревателей Национальный институт стратегических исследований проводил с 3 по 20 февраля 2012 года. В опросе приняли участие 17 экспертов.