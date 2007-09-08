Антикриминальное наступление ведёт к европейскому уровню жизни

Лидер блока „Наша Украина - Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО считает, что только антикриминальные действия смогут обеспечить в Украине европейский уровень жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил на пресс-конференции в Виннице.

„Я считаю, что стержнем изменений в Украине является антикриминальное наступление. Сколько бы забалтывали этот вопрос демагоги, сколько бы не переводили этот вопрос в шутку разные политические клоуны, но я уверен, что только антикриминальные действия могут дать Украине европейский уровень жизни”, - сказал он.

Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что блок НУ-НС уже имеет разработанными целый ряд проектов законов для более эффективной работы милиции, для более эффективного воплощения полномочий милиции и более эффективного общественного контроля за этими действиями. „Я иду в парламент для того, чтобы провести данные законы, которые я не смог провести, будучи министром внутренних дел”, - заявил он.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, очень важным моментом в этих действиях является одновременное изменение руководителей МВД и Генпрокуратуры.

„Ми хотим изменить персоналии не только министра внутренних дел, но и в Генеральной прокуратуре. Поскольку в этом „генеральном могильщике” пропадают все ключевые для морального климата Украины уголовные дела. 2 тысячи уголовных дел о должностных преступлениях мы вынуждены были передать в прокуратуру, как требует этого закон, и когда меня спрашивают, почему бандиты не в тюрьмах, то ответ на это не очень простой, поскольку трижды генеральный прокурор господин ПИСКУН идет в списках Партии регионов. Только связка изменений „лежащего полицейского” ЦУШКО и „тень ПИСКУНА” в должности генпрокурора господина МЕДВЕДЬКО может дать эффективное продвижение расследованию должностных преступлений”, - отметил он.

Ю.ЛУЦЕНКО прибавил, что, кроме этого, необходимо осуществить очистку судов. „Я хочу напомнить, что в 2005 году милиция передала в прокуратуру 4001 дело о получениях взяток, которые потом попали в суд, и только 45 лиц получили тюремные сроки. К сожалению, у нас сейчас нет правоохранительной системы, одинаковой для всех. Мы должны поменять всю систему, не забывая о судах”, - заметил он.

Лидер НУ-НС отметил, что его блок имеет конкретные законопроекты, которые изменят ситуацию в судах. „Речь идет о создании независимой судебной палаты, которая проведет одноразовую переаттестацию всех судей, после этого мы передадим выборность судей населению. Это широкомасштабное мероприятие позволит уменьшить коррупцию в судах и поставить их деятельность под контроль общества”, - уточнил он.