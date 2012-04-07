Кузьмин: сын Щербаня раньше не указывал на Тимошенко, потому что боялся

Об этом Р.Кузьмин заявил в пятницу в эфире телеканала «Интер».



"Щербань Руслан об этом говорил на протяжении всего следствия. Он давал показания аналогичные тем, что я сказал», - отметил Р.Кузьмин. При этом он уточнил, что публично Р.Щербань не упоминал П.Лазаренко и Ю.Тимошенко, поскольку боялся их, когда они находились при власти.



«Сегодня мы может утверждать, что убийства Щербаня и убийства Гетьмана организованы Павлом Ивановичем Лазаренко, который действовал в интересах компании ЕЭСУ», - сказал он.



Р.Кузьмин добавил, что свидетели по данному делу, в частности киллеры, указывают на причастность Ю.Тимошенко и П.Лазаренко к убийству Е.Щербаня.



В то же время первый замгенпрокурора не стал называть прямые улики причастности Ю.Тимошенко. «Если мы начнем говорить о доказательствах, мы с вами будем говорить до утра», - сказал он.



По словам Р.Кузьмина, также был допрошен свидетель, который прямо заявил о том, что он в 2005 году, находясь на территории США, сделал заявление американскому правительству, в специально уполномоченный американский орган о том, что Ю.Тимошенко и П.Лазаренко в сговоре совершали преступления на территории Украины в том числе, заказывали убийства.



"Эти данные должны быть в спецслужбах США. Я подписал соответствующие запросы в Госдеп США и американскому послу в Украине по этому поводу», -сказал он, добавив что ответа пока нет.



Р.Кузьмин сообщил, что лично допрашивал по данному делу сына Е.Щербаня Руслана, который пояснил, что в курсе всех дел отца, поскольку постоянно был с ним. "Руслан Щербань заявил, что он с 12 лет с отцом рядом. И в 18, и в 19 лет он участвовал с отцом в переговорах. Он многого не понимал из деталей, но суть он помнит. Более того, его отец привлекал к этому бизнесу, отец ездил постоянно с ним. И я напоминаю, что когда расстреливали семью Щербаня, Руслан был с отцом", - добавил он.