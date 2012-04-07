Прокуратура подумает, можно ли повесить на Тимошенко убийства Гетьмана и Момота

Об этом в пятницу в эфире телеканала «Интер» заявил первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин.



"Кроме убийства Щербаня, мы проверяем версии о причастности Лазаренко и Тимошенко к убийству донецкого бизнесмена Момота. Момот был убит за несколько месяцев до Щербаня", - рассказал он. Р.Кузьмин утверждает, что Александр Момот имел похожие бизнес-конфликты с П.Лазаренко и Ю.Тимошенко как и Е.Щербань.



"Сегодня мы проверяем причастность Лазаренко и Тимошенко к убийству Гетьмана", - сказал Р.Кузьмин.



По словам первого зампрокурора, как только будет доказана причастность Ю.Тимошенко к этим убийствам, ей будет предъявлено обвинение, и дело будет направлено в суд. «Если мы это не докажем, я открыто заявлю на всю страну, что это не доказано и дело прекращено", - сказал он.