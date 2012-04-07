Кузьмин: Лазаренко заказывал убийства в интересах Тимошенко

00:12, 07 апреля 2012
Политика
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Первый заместитель Генпрокурора Ренат Кузьмин заявляет, что Юлии Тимошенко может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Экс-премьер-министр Украиныы Павел Лазаренко

Об этом он заявил в эфире телеканала Интер в пятницу, отвечая на вопрос какое наказание грозит Ю.Тимошенко, если будет доказана ее причастность к убийству Евгения Щербаня.

«Сейчас не стоит говорить о том какой срок наказания может быть если вдруг. Но за такие преступления предусматривается мера наказания в виде вплоть до пожизненного лишения свободы», - сказал он.

Р.Кузьмин заявил, что почти 10 лет назад был допрошен свидетель, который утверждает, что ему известно, что «Юлия Владимировна имела прочные связи с бандой Кушнира, была лично знакома с Кушниром и его боевиками». Кроме того, добавил он по показаниям этого свидетеля, сама Ю.Тимошенко неоднократно сознавалась в том, что обращалась к Е.Кушниру и его бандитам за помощью.

Кроме того, утверждает Р.Кузьмин, были прямые показания свидетелей, что убийства совершались в интересах Ю.Тимошенко по заказу бывшего премьер-министра Павла Лазаренко.

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