Кузьмин: Лазаренко заказывал убийства в интересах Тимошенко

Об этом он заявил в эфире телеканала Интер в пятницу, отвечая на вопрос какое наказание грозит Ю.Тимошенко, если будет доказана ее причастность к убийству Евгения Щербаня.



«Сейчас не стоит говорить о том какой срок наказания может быть если вдруг. Но за такие преступления предусматривается мера наказания в виде вплоть до пожизненного лишения свободы», - сказал он.



Р.Кузьмин заявил, что почти 10 лет назад был допрошен свидетель, который утверждает, что ему известно, что «Юлия Владимировна имела прочные связи с бандой Кушнира, была лично знакома с Кушниром и его боевиками». Кроме того, добавил он по показаниям этого свидетеля, сама Ю.Тимошенко неоднократно сознавалась в том, что обращалась к Е.Кушниру и его бандитам за помощью.



Кроме того, утверждает Р.Кузьмин, были прямые показания свидетелей, что убийства совершались в интересах Ю.Тимошенко по заказу бывшего премьер-министра Павла Лазаренко.