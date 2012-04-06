Попов привез активистам решение суда и Киевсовета по Пейзажке

Пример слаженного сотрудничества власти и общины города по защите Пейзажной аллеи должно стать нормой для столицы. Защитить от застройки любимый киевлянами сквер и предоставить ему гарантии неприкосновенности удалось благодаря активной общественной позиции, координации действий и открытому диалогу между руководством КГГА и активистами общественных организаций, объединившихся для защиты Пейзажной аллеи. Об этом во время встречи с жителями микрорайона и общественными активистами рассказал глава столичной горгосадминистрации Александр Попов, пишет официальный портал киевской власти.

Сегодня он лично привез им решение окружного административного суда, который отменил землеотвод на Пейзажной аллее и решение Киевсовета, согласно которому сквер получил статус комплексного памятника природы местного значения.

«Искренне благодарю за твердую позицию общественности, неравнодушие и активность. Именно ваша поддержка стала ключевым фактором, благодаря которому мы сумели отстоять Пейзажную аллею. Суд принял решение в нашу пользу, Киевсовет поддержал инициативу по предоставлению аллее статуса «комплексного памятника природы местного значения». Сегодня и в будущем Пейзажной аллее уже никто и ничто не будет угрожать. Киевская городская государственная администрация делает все возможное, чтобы сохранить зеленые зоны города, исторический центр. Мы уже вернули тысячи гектаров земли, переданных в предыдущие годы под застройку. Раз и навсегда предотвратить посягательства на исторические места и зеленые зоны киевляне имеют право, приняв соответствующие решения на местном референдуме. Поэтому я рассчитываю на вашу поддержку и активное участие в этом процессе», - сказал Александр Попов, общаясь с киевлянами.

Решение относительно дальнейшего развития сквера на Пейзажке, по словам Александра Попова должна принимать община города. Он призвал горожан предоставлять свои предложения и идеи, а также предложил продолжить сотрудничество и объединить усилия для защиты исторического лица Киева.