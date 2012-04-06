КГГА: Попов усиливает сотрудничество с творческими союзами

Городская власть усиливает сотрудничество с творческими союзами. Об этом во время встречи с деятелями исскусства столицы сказал председатель КГГА Александр Попов. Кроме вопросов художественного характера, как то возможность реализации общих творческих проектов, поговорили и о наболевшем будничном. В частности, особое внимание уделили оплате коммунальных услуг, что сегодня больше всего тревожит деятелей культуры, а также вопросу выделения помещений для работы творческих объединений, отмечают в пресс-службе КГГА.

«Я считаю что мы не только, не должны брать арендную плату за помещения, которые занимают творческие союзы, но и должны установить справедливость и отдать им в собственность мастерские, которыми они пользуются много лет», – отметил глава горгосадминистрации.

Кроме того, он отметил, что ситуация с тарифами является проблемой не только столицы, но и всего государства, именно поэтому городская власть будет инициировать принятие соответствующего постановления Кабинетом Министров Украины, которое даст возможность сделать тарифы льготными для творческих союзов.

Александр Попов отметил, что усилия соответствующих органов столичной власти сегодня активизированы и направлены на ликвидацию проблемных вопросов с тарифами и помещениями городских творческих союзов. Предварительно были проведены консультации с Главным управлением коммунальной собственности КГГА и большинство обсужденных вопросов уже на этапе своего логического завершения.

Он также отметил, что есть сложность в решении подобных вопросов когда помещение продано, по решению предыдущей власти с соблюдением всех процедурных требований. В таком случае художникам будет предложено другое помещение где они смогут работать в надлежащих условиях.

Также, председатель КГГА поблагодарил за активное участие городских творческих союзов в составлении стратегического плана развития столицы. И сообщил, что сейчас он детализирован и уже известны проекты в сфере искусства, которые будут реализованы в ближайшее время.