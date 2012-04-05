Франция побаивается, что новый процесс над Тимошенко будет не лучше предыдущего

Об этом говорится в заявлении, сделанном сегодня руководителем пресс-службы Министерства иностранных дел Франции на брифинге, о чем сообщает официальный сайт МИД Франции.

“Мы побаиваемся, что этот новый процесс, как и предыдущие, не лучше будет гарантировать права защиты, как это должно было бы быть в соответствии с международными нормами”, - заявил представитель французского МИД.

Он отметил, что обеспокоенность Франции касается не только функционирования судебной системы в Украине, но и обращения с заключенными, в том числе с Ю.Тимошенко, Юрием Луценко и Валерием Иващенко.

“Таким образом, Франция вновь призывает украинское правительство к полному уважению прав человека и своих международных обязательств, в частности, перед Советом Европы, а также обязательств, подтвержденных на саммите ЕС-Украина в декабре 2011 года”, - отметил представитель МИД Франции.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины. В январе этого года Следственный отдел управления СБУ в Харьковской области завершил расследование дела экс-премьера Украины Ю.Тимошенко относительно финансовых нарушений корпорации ЕЭСУ.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн, хищения и покушения на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более чем 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией «ЕЭСУ» финансовой схемы утаивания валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний». Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

Предварительное заседание Киевского районного суда Харькова по обвинению Ю.Тимошенко в рамках дела о финансовых нарушениях ЕЭСУ назначено на 10.00 19 апреля.