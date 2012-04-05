Посол говорит, что США не изменили своего мнения о репрессиях в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт заявил в Хмельницком, отвечая на вопросы местных журналистов.

“То, что сегодня происходит в Украине, является выборочным политическим преследованием”, - заявил американский посол.

Вместе с тем Дж.Теффт назвал намерение перевести экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко из колонии в Харькове в лечебное учреждение “хорошим знаком”.

“Я думаю, что это хорошо, ведь, по информации немецких врачей, со спиной у госпожи Тимошенко огромные проблемы. Ее надо лечить, и это хороший знак, что ее переводят в лечебное учреждение”, - сказал посол США.