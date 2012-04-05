Посол говорит, что США не изменили своего мнения о репрессиях в Украине
09:19, 05 апреля 2012Политика
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Посол США в Украине Джон Теффт заявил, что позиция Белого Дома относительно осуждения лидеров оппозиции в Украине остается неизменной, это «выборочные политические преследования».
Джон Теффт и Константин Грищенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт заявил в Хмельницком, отвечая на вопросы местных журналистов.
“То, что сегодня происходит в Украине, является выборочным политическим преследованием”, - заявил американский посол.
Вместе с тем Дж.Теффт назвал намерение перевести экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко из колонии в Харькове в лечебное учреждение “хорошим знаком”.
“Я думаю, что это хорошо, ведь, по информации немецких врачей, со спиной у госпожи Тимошенко огромные проблемы. Ее надо лечить, и это хороший знак, что ее переводят в лечебное учреждение”, - сказал посол США.
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