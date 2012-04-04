Янукович подарил французской журналистке мяч (фото)
19:24, 04 апреля 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович на НСК «Олимпийский» в Киеве пообщался с группой французских журналистов.
|Виктор Янукович вручает футбольный мяч журналистке
В.Янукович приветствовал иностранных журналистов, которые приехали со специальным пресс-туром, чтобы посмотреть на подготовку Украины к Чемпионату Евро-2012, на украинской земле и поблагодарил их за интерес к Украине и проведению у нас Евро-2012.
По просьбе одной из журналисток В.Янукович подарил ей футбольный мяч для сына, отметили в пресс-службе.
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