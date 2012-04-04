Стець хочет показать в ВР фильм об ужасах Лукьяновского СИЗО

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Юрий Стець обратился к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину с просьбой включить в повестку дня “очередного пленарного заседания” вопрос о журналистском спецрасследовании Константина Усова (телеканал ТВі) о быте заключенных в Лукьяновском СИЗО.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

В обращении народного депутата к спикеру отмечается, что “к полномочиям Верховной Рады Украины относится осуществление парламентского контроля в пределах, определенных Конституцией Украины (пункт 33 статьи 85 Конституции Украины), в частности, это и контроль за соблюдением прав заключенных”.

Как сообщалось, на телеканале ТВі вышел сюжет К.Усова, в котором показан настоящий быт заключенных Лукьяновского СИЗО.

В начале своего сюжета автор отметил: "Поскольку именно Киевский СИЗО держит в информационном пространстве первое место по количеству сообщений о зверствах, истязаниях, о нечеловеческих условиях содержания и странных смертях в тюремных камерах, поскольку именно туда власть Януковича направляет своих врагов, полгода назад мы поставили перед собой сверхзадачу - найти способ показать людям настоящую Лукьяновку. Настоящую, а не ту, которую демонстрируют избранным СМИ".

Для этого журналисты ТВі сумели выстроить внутри тюрьмы собственную "агентурную сеть". Для того чтобы через максимально короткое время иметь своих людей в каждом корпусе, на каждом этаже СИЗО. "Каждому из агентов мы передавали мобильные телефоны, оснащенные видеокамерами. И частицами, по 10-15 секунд, на протяжении шести месяцев - заключенные присылали нам отрывки своей жизни", - отметил К.Усов.

Жестокие правила выживания и неписаные законы сосуществования, реальные истории арестантов и тюремщиков, - все это в 40-минутном фильме "Тюрьма №1".