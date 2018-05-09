Лечение в Германии – ловушка для Тимошенко?

То, что Юлия Тимошенко нуждается в лечении в специализированном учреждении, еще 7 марта заявили немецкие врачи после результатов ее обследования. Напомним, что международное обследование началось в середине февраля и проводилось на высоком медицинском и не только медицинском уровне. Медиков Германии сопровождали и посол ФРГ в Украине и сотрудник ведомства канцлера. От Украины в теме «обследование Тимошенко» участвовали и руководство Качановской колонии, и отечественные врачи, представители Минздрава, МИДа и даже вице-премьер и министр здравоохранения Раиса Богатырева. Она в итоге заявила, что «диагноз немецких врачей фактически подтвердил заключения, которые до этого были сделаны украинскими медиками». Главным итогом мартовской пресс-конференции медиков можно считать слова немецкого профессора и председателя правления учреждения "Шарите – Университетская медицина" (Берлин) Карла Макса Айнхойпля, "Юлия Тимошенко больна, и ее необходимо срочно лечить за пределами тюрьмы". Генпрокурор Виктор Пшонка пообещал представителям немецкой делегации, что украинская сторона будет всячески способствовать тому, чтобы Тимошенко получала необходимое лечение, а в случае необходимости - и за пределами Качановской колонии.

Прошел без малого месяц.

За это время медики сформировали окончательные выводы, а тюремное руководство передало прессе сообщение, что «рекомендации врачей предусматривают медикаментозное лечение с последующим осуществлением комплекса физиотерапевтических и реабилитационно-оздоровительных процедур пациентке, все условия для реализации которых созданы в пределах медико-санитарной части Качановской исправительной колонии (№54)». Подчеркнем, вопреки декларируемому единству диагноза, украинскими медиками ни слова о заграничном лечении или лечении за пределами колонии, сказано не было. Зато сообщалось, что все необходимое для лечения Тимошенко медицинское оборудование было передано колонии.

Более того, руководство Качановской колонии пригласило на экскурсию журналистов. Каким был критерий отбора журналистов в колонию, сказать трудно, но догадаться легко. Автор этих строк отправил запрос на посещение колонии в самый день этапирования Тимошенко, еще 31 декабря 2011 года, и через неделю нам перезвонили из Качановской колонии с объяснением, что планируется общая экскурсия и что мне перезвонят, как только местное тюремное начальство назначит дату. Мой номер телефона пообещали запомнить и предупредить заранее. Ни меня, ни журналистов независимых Интернет-изданий там не было. Зато потом появились разлогие фоторепортажи провластных Интернет-изданий о «царских» условиях содержания Тимошенко и высказывания отдельных заключенных, что ей там хорошо на самом деле. Любопытно, что даже на фото, сделанных для провластных изданий, каждый может увидеть то, что хочет увидеть. Прокурор Фролова – тапочки на платформе, мы же заметили каталку черного цвета, с помощь которой передвигаются люди, имеющие проблемы с ногами или спиной.

Лечение Тимошенко оставалось центром внимания общественности. Оно стало предметом предписания Европейского суда. Ему предшествовала заочная дискуссия двух юристов. Сначала защитник экс-премьера Сергей Власенко сказал, что Евросуд, ссылаясь на 39 регламент вынес предписание, которым обязал предоставить Тимошенко адекватное лечение. Министр юстиции Александр Лавринович в тот же день сказал, что Евросуд не имеет права устанавливать режим лечения.

И наконец, позиция Евросуда была обнародовал на сайте этой правовой институции. Евросуд рекомендовал правительству Украины в рамках правила 39 Правил суда, обеспечить, чтобы бывший премьер-министр Украины Ю.Тимошенко получила адекватное медицинское лечение в соответствующем заведении». Любопытно, что решение суда нардепы-«регионалы» комментировать отказывались, мотивируя тем, что «не видели текст». Весь месяц после общей итоговой конференции немецких и украинских врачей руководство пенитенциарной системы систематически сообщало, что Тимошенко отказывается принимать лечение от государственных врачей.

Фракция БЮТ-«Батькивщина» слала письма в комитет по пыткам в Женеву, пугала санкциями, устраивала митинги. Докладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ в Качановку не пустили.

В конце концов, в первые дни апреля Виктор Пшонка вчера выполнил обещание и сказал, что принято принципиальное решение о лечении Тимошенко за пределами колонии.

Сначала для лечения была предложена клинка Укрзализницы. От нее Юлия Тимошенко отказалась. Ну не доверяет она украинским медикам. Вчера же стало известно, что Администрация президента ведет переговоры о том, чтобы Тимошенко лечилась в Германии. Причем, это в своем Твиттере сообщил председатель пресс-службы Федерального правительства Германии Штеффен Зайберт. А днем ранее о факте переговоров Администрации президента и ведомства Ангелы Меркель относительно лечения Тимошенко в Германии сообщили немецкие СМИ.

В общем-то, формально, БЮТ могли бы праздновать победу. Если лечение в заграничном стационаре то, чего они действительно добивались, то сопротивление властей сломлено. (Поговаривают, что Янукович пошел навстречу пожеланиям оппозиции, поскольку это было условием для парафирования соглашения об Ассоциации и условием согласия зайти на должность министра экономики Петра Порошенко). Но общий фон, на котором происходит смягчения власти в вопросах лечения Тимошенко, вызывает ощущение, что это всего лишь смена тактики, а не стратегии обращения с политическими конкурентами. Напомним, что заграничные вояжи замгенпрокурора Рената Кузьмина, встречи с журналистами были частью внешней пиар-стратегии, реализуемой и оплачиваемой партией власти. Но главными темами его интервью становились политические репрессии.

В двух своих интервьюРинат Кузмин защищал приговор оппозиционерам и заявлял о причастности экс-премьера к убийству предпринимателя Щербаня.

Почему кампания по дискредитации оппозиции совмещается с вдруг возникшей готовностью власти оказать ее лидеру медицинскую помощь?

Нам пришлось услышать такую версию этого предложения. Власти озаботились тем, что хоть и понемногу, но рейтинг Тимошенко растет. К тому же, Европа постоянно тычет в глаза... И тогда придумали просто решение.

Юлии Тимошенко властями разрешается лечение за границей. Острота вопроса Тимошенко падает. Уголовные дела подвисают. Тимошенко увозят. И даже пообещают не садить, если она вернется, а дела спускают на тормозах. Но при условии, что она выключается из политики на какое-то время. Она не дает интервью, не пишет писем, не проводит других информационных кампаний. В этом случае, на ней продолжают висеть десяток уголовных дел. И при включении в политику ей о них напомнят.

Второй вариант лечения. Юлия Тимошенко отвергает решение о том, чтобы уйти из политики. Но ее отпускают лечится за границей. При этом возвратиться в Украине она может только, как узница Качановской колонии. Рейтинг растет не так сильно, к людям, которые лечатся за границей, а не в застенках отношение у электората несколько иное. Некоторые бютовцы, с которым нам пришлось общаться считают, что власть сделала технологически правильный ход. Если раньше они пользовались механизмами дискредитации Тимошенко, то это нейтрализация.

 Зачем же вы так настаивали на ее лечении за границей? - спросила я у бютовцев.

«По моему субъективному мнению, здоровье Тимошенко это абсолютная величина, - сказал в комментарии УНИАН Иван Кириленко. - Ее надо немедленно лечить. Лечить ответственно и профессионально. Обязательно за границей, доверия к нашей медицине, к сожалению, в этой связи нет никакого. Ее здоровье и даже жизнь для меня (уверен, и не только для меня) это альфа, бета и омега нынешней ситуации с Юлией Владимировной. Вернется ли она в активную политику, как, когда это уже второй вопрос. Подумайте, сами, что может человек, если ее здоровье будет настолько подорвано. Сейчас наш моральный долг ее спасти».

Игорь Грынив, один из самых влиятельных сотрудников штаба БЮТ считает, что вопрос, станет ли заграница ловушкой для ЮВТ, - это не больше, чем политика.

«Давайте ее поначалу вылечим. Не залечим, не долечим, а ВЫЛЕЧИМ, - говорит Игорь Грынив. - И лечить надо за границей. Конечно, хорошие врачи в Украине есть, и оборудование есть. Но ведь в Украине есть и судьи, способные честно судить. А честно судить не получается. Наш Минздрав в ситуации с Тимошенко работал, как пресс-служба ГПУ. Когда приезжает немецкая делегация они разделяют мнение, что нужно лечить ее за пределами колонии. А когда международная делегация уезжает, то говорят, что готовы лечить в колонии. Если бы заграница была ловушкой, то ее бы туда отпустили намного быстрее.

Лечить Юлию Тимошенко в Германии (в клинке Шарите, врачи которые ее обследовали) было бы логичным. Для имиджа страны такая возможность была позитивной.

Другие депутаты фракции БЮТ не исключают: власть возможностью лечения за границей делает ЮТ предложение: «получи свое здоровье в обмен на твое отсутствие в активной политике». Решение будет принимать только Тимошенко, считают бютовцы. Но они считают, что главное — поднять Тимошенко на ноги.

Что делать в этой ситуации Юлии Тимошенко? Останется ли Тимошенко в большой политике, если уедет за границу? Об этом мы спросили политологов.

Виктор Небоженко считает, что согласие властей вывезти за границу, это такой «мягкий» советский вариант выдворения их страны диссидентов. Это вариант внесудебного и внеправового решения конфликта. Власть не хочет ждать летнего решения Евросуда по Тимошенко, которое может быть ударом для ее имиджа. По мнению Виктора Небоженко, и за границей Тимошенко будет активным игроком. Она может стать таким украинским Далай-Ламой, будет получать нобелевские премии, ездить с лекциями по стране и рассказывать такие ужасы о Качановской колонии, что это заставит содрогнуться директоров советских тюрем. Другое дело, согласиться ли Тимошенко на отъезд — это уже ее выбор. Виктор Небоженко считает, что в этой ситуации ей надо бы самой встретиться с Януковичем и поговорить. Без посредников.

Валерий Дымов, директор аналитического центра «Форум»:

Регионалы действуют разумно предлагая альтернативы развития ситуации с Тимошенко. Дискредитация Тимошенко, по которой сначала ее обвиняют в симуляции, потом в убийствах (в этот процесс включен Кузьмин), и диалог с Европой это одна системная кампания, где свою роль играет каждый момент. На самом деле для власти важно избежать фактора Тимошенко, как главной проблемы на следующих президентских выборах. Ее могут отпустить на лечение. А наши телеканалы покажут кадры, как она будет лечиться в Германии. У людей из больниц райцентров, это может вызвать раздражение Да, этот отъезд - ловушка. Из этой ситуации ей надо будет выходить. Я думаю, что Тимошенко не согласится уехать. Она останется в Качановской колонии, показывая, что не хочет уезжать и отдавать страну. Заявит, что такие подачки ей не нужны. Но сейчас инициатива у власти. Но, даже выиграв в ситуации с Тимошенко, власть эту самую инициативу теряет. Исследования показывают, что во втором туре президента побеждают все, кроме Тягнибока. Я не знаю, что бі я посоветовал Тимошенко. Тюрьма – особая среда для принятия решений. Какая у нее болезнь, мы до конца не знаем. Я бы сказал, что история правозащитных движений имеет и блестящие примеры, когда женщины оставались в стране, помогая ей даже в тюрьме, и уезжали, борясь с режимом за границей.

Маша Мищенко