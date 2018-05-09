Почему Кличко отказался от объединенной оппозиции

В тот день, когда “Фронт Змин” и “Батькивщина” вышли на финишную прямую в вопросе объединения и согласования формата избирательной кампании 2012 года, Виталий Кличко в эфире "5 канала" заявил, что не пойдет в объединенный список оппозиции, а «Удар» намерен самостоятельно принимать участие в выборах в Верховную Раду. "Мы идем отдельно. Для того чтобы (потом) объединиться в парламенте", - сказал он. Кличко убежден, при условии формирования единого оппозиционного партийного списка с партиями "Батькивщина" и "Фронт змин" достичь максимального результата не удастся.

Чем вызвано решение Кличко и вырастут ли шансы оппозиционных сил, если они пойдут на выборы порознь? С этими вопросами мы обратились к экспертам.

Иван Кириленко, народный депутат, БЮТ:

В ПАРЛАМЕНТЕ ПОТОМ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО ОБЪЕДИНЯТЬСЯ

Если бы большинство политических сил или даже все, которые находятся в оппозиции, объединились, - это был бы идеальный вариант.

Нам понятно, что из-за каких-то идеологический рассуждений и программных принципов с нами не может объединиться “Свобода”. А Кличко — это не совсем понятно. Сила, которая позиционируется как проевропейская, – и вдруг не может быть вместе с нами.

Но мы с уважением относимся к его выбору. Мы понимаем, что Виталий Кличко — политик с будущим. Но проблема вот в чем — значительную часть своей жизни он прожил за рубежом и видел, как строится политика там. Ему хотелось бы, чтобы и наша политика так строилась, но, к сожалению, пока еще здесь не все так же прозрачно, цивилизовано и благородно. Именно поэтому нужно объединяться. Но раз так — то так...

Мы уже это проходили — мол, на парламентских выборах пойдем порознь, а затем уже в парламенте объединимся. Пошли порознь — и стали конкурентами. Конкуренты в разгаре борьбы стали соперниками. А затем, когда борьба разгорелась так, что дальше уже некуда, - стали врагами. В парламенте потом очень тяжело объединяться.

Когда на “одном поле” играешь, то люди смотрят и удивляются: «Батькивщина» — за европейский выбор, «Фронт Змин» — за европейский выбор, и «Удар» — за европейский выбор, говорят то же самое, а чего же вы тогда не вместе? Люди говорят, значит вы не можете объединиться и голосуют за четвертую силу. Поэтому мне от этого горько.

Олесь Доний, народный депутат, НУ-НС:

КЛИЧКО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ГОЛОСА ТЕХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ РАЗОЧАРОВАЛИСЬ В ТИГИПКО

Нужно технологически смотреть на возможности оппозиции взять большинство на следующих парламентских выборах. В этом плане абсолютно правильный и справедливый шаг - объединение “Батькивщины” и “Фронта Змин”, у которых электоральные поля фактически совпадают, которые рассчитаны в первую очередь на национал-демократический электорат. Понятно, что меньшие партии этого спектра приобщаются к этим двух основным политическим силам.

Что касается партии «Удар» — у нее немного другое электоральное поле. Как ни странно, но Кличко и его партия — одна из немногих оппозиционных сил, которая может собирать голоса на обоих основных украинских электоральных полях, то есть на украинскокультурном и русскокультурном.

В частности, «Удар» может рассчитывать на голоса тех избирателей, которые разочаровались в “Сильной Украине” после ее слияния с Партией регионов. Ведь это не есть электорат ПР, но, с другой стороны, они не готовы голосовать за национал-демократические партии. Поэтому с технологической точки зрения вполне возможно, что для «Удара» будет целесообразно идти самостоятельно. Тем более что в отличие от других политических сил, «Удар» по социологии довольно уверенно преодолевает 5-процентный проходной барьер в ВР.

Я не вижу никаких серьезных оснований, чтобы можно было говорить о расколе в оппозиции. Кличко достаточно четко озвучил свою позицию. Мне, например, было очень приятно видеть его на суде Юрия Луценко.

Сергей Пашинский, народный депутат, БЮТ:

НА СЕГОДНЯ НИКАКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С КЛИЧКО У НАС НЕТ

Позиция Кличко вызывает очень много вопросов. Сначала мы были свидетелями, как он публично заявил, что собирается идти в мэры Киева. Сейчас на вопрос, будет ли он все-таки идти в столичные мэры, он не дает четкого ответа.

Потом он заявил и подписал перед телекамерами соглашение о сотрудничестве с нами. Когда мы пришли к конкретике – мы его не видим, а слышим только его заявления и комментарии.

Я далек от того, чтобы давать какие-то оценки. Я надеюсь, что Виталий таки поймет, что он начал заниматься политикой: не боксом, не продвижением собственной торговой марки, а политикой в этом государстве. И он примет политическое решение, и будет нести за него политическую ответственность.

Мы не против объединиться с ним, если он будет исповедовать демократические ценности. Но до того, как попасть в Верховную Раду, нужно провести выборы, нужно не дать Партии регионов их сфальсифицировать, нужно согласовать кандидатов. Мы же не можем сидеть на берегу и говорить: вот мы попадем в Раду и наведем порядок. В Раду нужно попасть, и нужно получить большинство. Получение этого большинства предусматривает сотрудничество в трех направлениях: политическом, техническом и идеологическом. На сегодня никакого сотрудничества с Кличко у нас, к сожалению, нет. Хотя мы открыты и неоднократно и публично, и непублично путем переговоров задавали ему конкретные вопросы, на которые ни разу не получили конкретных ответов.

Виктор Небоженко, политолог:

ТРИ ПАРТИИ ЛИДЕРСКОГО ТИПА ОЧЕНЬ СЛОЖНО СЛИТЬ В ОДНУ

У Кличко не будет классической партии с четкой идеологической платформой и яркими личностями, это будет такая партия приблизительно как телевизионная партия Яценюка и партия лидерского типа Тимошенко. Их трудно объединять, потому что их возглавляют люди, которые рассчитывают, что партия будет эксплуатировать только один имидж — имидж ее творца.

Удастся ли всех объединить? Я не знаю. Дело не в пессимизме. Слишком много разных препятствий.

Конечно, Кличко как хозяина собственной партии, а не боксера, напугала идея, что они все поглощаются в одну партию — БЮТ. Зачем ему заходить в одну партию, при том что Тимошенко сидит в тюрьме? Завтра она сбежит из Качановки, что тогда делать Кличко?

Оппозиция от этого решения не выиграет. Но я не считаю, что Кличко не проиграет в этой ситуации. Он политик начинающий. Он придумал себе партию, и ему хочется получить какой-то результат, ему хочется вести эту машину самостоятельно. Его тоже можно понять.

Но проходной барьер — 5%. Он на грани. Опасность очень большая. У Кличко же очень мало общенациональных организаций, которые бы следили за ходом выборов. Люди за него будут голосовать, но административный ресурс отыграется на нем по полной программе.

Всех насторожил этот технический съезд “Батькивщины”. Были же мнения, что они объединятся, а все закончилось бенефисом Яценюка и посткомсомольським высказыванием Турчинова. Им не хватает некоторой практичности в этом объединении. Слишком много слов и мало конкретики. Как объединяются финансовые институты, как объединяются СМИ оппозиции, кто кому рабинович? Колоссальная ошибка Турчинова в том, что он думает, что можно объединиться как-то подпольно.

Слияния не выходит – это точно. Три партии лидерского типа очень сложно слить в одну. Но сотрудничать и противодействовать, скажем, влиянию административного ресурса они просто обязаны перед избирателями. Если они этого не сделают — мы будем понимать, что это все демагогия.

Анна Ященко