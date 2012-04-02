Наливайченко: все экс-чиновники-«нашеукраинцы» должны идти по мажоритарке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он заявил, комментируя последние события в оппозиционном лагере.

В частности, по словам В.Наливайченко, съезд партии «Батьківщина», который состоялся 30 марта, положил начало широких объединительных процессов в украинской оппозиции. «Я приветствую эти процессы и выражаю полную политическую солидарность с их инициаторами. Абсолютно поддерживаю позицию, выраженную политическими лидерами оппозиционных партий, которая была главным лейтмотивом на этом съезде – только объединенная оппозиция сможет преодолеть оккупационный режим», - сказал В.Наливайченко.

Политик считает, что в единый оппозиционный фронт должны войти все патриотические партии и общественные организации, которые противодействуют преступной политике антиукраинской власти. «Убежден, что объединение должно быть максимально широким. В него должны войти и «Свобода», и «УДАР», и «Гражданская позиция». Главное, чтобы процесс объединения был прозрачным и открытым», - подчеркнул В.Наливайченко. «Я выступаю за то, чтобы ключевым партнером в этом процессе стала вся украинская общественность, чтобы все неравнодушные украинцы стали сотворцами и формирования единого оппозиционного списка, и определения единых кандидатов оппозиции на округах. Кулуарщина и квотно-партийный принцип ведет к новым тушкам и предательствам. Только вместе с людьми, только действуя открыто и прозрачно, мы сможем победить», - подчеркнул политик.

«Я, как председатель политсовета партии «Наша Украина», убежден, что место нашей политической силы в объединенном оппозиционном лагере, в общем избирательном списке. Считаю, что создание «пятых колонн» и поход партии на выборы самостоятельно является ударом по единству оппозиции и подогреванием власти коррупционеров и украинофобов», - заявил В.Наливайченко.

Он подчеркнул: «Для того, чтобы процесс интеграции «Нашей Украины» с единой оппозиционной силой прошел более успешно, все бывшие чиновники-«нашеукраинцы» - от экс-президента до экс-председателя РГА - должны пойти и персонально отчитаться перед избирателями в мажоритарных округах. Если получат вотум народного доверия – значит, имеют моральное право находиться в политике. Это касается и меня. Такой принцип снимет много недоразумений при формировании единого списка».