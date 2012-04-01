Тимошенко готовят отправить в Берлин?

Об этом сообщает немецкое информагентство DPA со ссылкой на представителя правительства ФРГ.



"Федеральное правительство ведет переговоры с правительством Украины, чтобы сделать возможным лечение госпожи Тимошенко в Германии", - цитирует сообщение Укринформ.



Ход подобных переговоров агентству подтвердила и пресс-секретарь берлинской клиники Charite, врачи которой обследовали Ю.Тимошенко в Качановской колонии. "Переговоры в этом направлении между нашей клиникой и украинской стороной ведутся", - сказала она.



По данным немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, переговоры ведутся непосредственно между администрацией Президента Украины В.Януковича и ведомством федерального канцлера А.Меркель. Как пишет издание, Киев даже заверил Берлин, что хочет создать юридическую основу, чтобы сделать возможным лечение украинских заключенных за рубежом. Со своей стороны, руководство Charite готово принять Ю.Тимошенко на лечение в Берлине.



Врачи берлинской клиники Charite, которые осмотрели Ю.Тимошенко в Качановской исправительной колонии в феврале, настаивают на немедленном лечении пациентки за пределами исправительного учреждения.



По информации дочери Тимошенко, у ее матери медики нашли грыжу позвоночника.



По данным украинской пенитенциарной службы, экс-премьер пока отказывается от лечения в украинских медицинских учреждениях.



Как заявил ее адвокат Власенко, он будет обращаться к немецким врачам с просьбой повторного обследования.



Между тем первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью Укринформу заявил, что украинская власть на данный момент изучает возможность лечения Тимошенко в Германии.