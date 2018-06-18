Игорь Грынив: ситуация в Украине напоминает королевский двор XVI века

УНИАН обратился за интервью к экс-советнику, экс-политтехнологу Виктора Ющенко, члену избирательного списка БЮТ Игорю Грыниву

“ДУМАЮ, ВОЛКОВ ОЧЕНЬ ПЕРЕОЦЕНИВАЕТ АВТОРИТЕТ КУЧМЫ”

Избирательный бюллетень содержит двадцать одну политическую силу. Какие из партий, отмеченных там, с вашей точки зрения, созданы ради того, чтобы путаться под ногами?

Да, там есть технические проекты или политические силы, которые созданы только для участия в избирательном процессе, а не для прохождения. Но думаю, что это не для того, чтобы путались под ногами. Для возможности вести наблюдение на выборах. Некоторые политические силы являются механизмом ради дополнительного присутствия в избирательном процессе. Технических кандидатов выдвигают, потому что от этого кандидата - самая агрессивная критика. И целью этого кандидата является именно выполнение такой черной работы. Есть много проектов, которые рассчитывают на успех просто за счет какого-то там нестандартного действия. Был проект КПСС, когда люди должны были отреагировать на аббревиатуру. Была попытка создать блок Верки Сердючки, чтобы голосование состоялось по приколу. Например, инициаторы блока Кучмы искренне верят, что в стране найдется три процента граждан, которые из ностальгии по этому периоду за него проголосуют. Но я думаю, что Александр Михайлович Волков очень переоценивает авторитет бывшего Президента Украины.

Как вы оцениваете ход этой кампании?

Кампания проходит в условиях более серьезной апатии людей к избирательному процессу, и даже определенному неверию в то, что их судьба может решиться на этих выборах. Политические силы изменили стратегию кампании. Такого количества обещаний, которые дают политические силы, еще никогда не было. Фактически идет соревнование: я дам столько, а я - еще больше. Но это не украинское ноу-хау, так в конечном итоге делается во всем мире, по крайней мере, в европейских избирательных кампаниях. Вся избирательная кампания начинает быть меркантильной. Люди хотят, чтобы им обещали, даже понимая, что большее количество обещаний не сможет будет выполнено. Огромный акцент сделан на внешней рекламе. Идет открытое соревнование по внешней рекламе, а малые агитационные формы, открытки, буклеты, расклеивание на заборах практически отсутствуют. Мы не видим большого количества палаток и флагов, как это было на предыдущих выборах. Идет переход к маркетинговым методам, политическая реклама все больше переходит к методам коммерческой рекламы.

Кто придумал одеть Юлию Владимировну в латанные джинсы? Разве молодежь так активно голосует, что Юлия Владимировна готова ей уподобиться?

У меня у самого такие джинсы. Это тот стиль, в котором ходит молодежь. И если ты идешь говорить с молодежью, то вполне естественно, что ты хочешь быть более понятным, и дать сигнал, что мы можем говорить на одном языке.

На предыдущих президентских выборах больше всего ошибались те, кто прогнозировал низкую явку молодежи. Ее явка тогда была не меньше, чем явка среднего поколения. Поэтому не следует упрощать ситуацию в молодежной среде. Молодежь, конечно, хочет протестного голосования. Чем более стабильная ситуация, тем молодежь пассивнее. Общая тенденция: если появляется конфликт, то молодежь идет. На этих выборах открытого конфликта предостаточно, чтобы молодежь пришла голосовать. Согласитесь, на Майдане было чрезвычайно много молодежи.

Эксперты, анализируя эффективность телерекламы, хвалили, в первую очередь, рекламу БЮТ и Партии Регионов. Но при этом политтехнолог Денис Богуш признал, что телеролик о Нострадамусе, которой якобы пророчил женщине трон, может пополнить его коллекцию черного пиара.

Давайте определимся. Я был заместителем руководителя избирательной кампании “Наша Украина” в 2002 году. Я был заместителем руководителя кампании кандидата в президенты Виктора Ющенко. На выборах 2006 года я руководил предвыборным штабом Виталия Кличко. И я сейчас не работаю в предвыборном штабе Юлии Тимошенко, я выступаю как эксперт.

И экспертных советов не даете?

Я не работаю в штабе. Я не могу вам сказать, кто размещал рекламу о Нострадамусе. Но я не согласен с Денисом Богушем, что это образец черного пиара. Это, скорее, нетрадиционный шаг. Технологи могут спорить, дает ли он эффект, или не дает, но под классификацию черного пиара он не подпадает.

КОМАНДА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ РАБОТАТЬ У ПРЕЗИДЕНТА, ДЕЙСТВОВАЛА ПО ПРИНЦИПУ КОРОЛЕВСКОГО ДВОРА ОБРАЗЦА XVI-XVII ВЕКА.

После выборов Президента Украины вы получили скромную, но авторитетную должность директора Национального Института Стратегических исследований. Вскоре вы ушли из института, вы выпали из президентской обоймы. Почему?

Люди, когда говорят о судьбе и должности для каких-то личностей, очень часто не обращают внимание на позицию самих людей. Есть работа, которая отвечает моим представлениям о собственной судьбе. И ключевой для меня является свобода. Я давно принял выбор: я ни одного дня не работаю в правительственных структурах, я отклонил все предложения, которые мне поступали для работы, как в Секретариате, так и в правительстве. Что касается работы в Национальном Институте стратегических исследований. Я выполнял эту работу на общественных началах. И когда я понял, что к моим советам и рекомендациям не прислушиваются, я написал заявление об увольнении. Я не делал пресс-конференций, не искал виноватых. Я думаю, что Президент или премьер должен доверять советникам, прислушиваться к ним. И если первое лицо предпринимает другие шаги, чем те, которые ей рекомендует советник, советник должен или дополнительно принимать меры, чтобы его услышали или уходит. Я ушел после изменения правительства ( я считал большой ошибкой отставку Тимошенко), и пошел работать в парламент.

А как обошлись с наследием Майдана люди, которые остались советниками Президента? Что было сделано не так?

Следует анализировать не личности людей, которые работали с ним, а конечный результат. Если рейтинг первого лица снизился, это значит, что люди, которые с ним работают, (какой бы имидж они не имели и каких бы титанических усилий они не прикладывали) что-то делают неправильно. Их главная функция: обеспечение его популярности. Это - ключевая задача. Когда я работал, нам удалось сделать максимально много, это был наибольший рейтинг среди всех политиков за время современной истории Украины.

Я не могу анализировать каждый неправильный шаг, сделанный командой. Я работал для Президента, и критика людей, которые с ним работают сейчас, могла бы быть только в ключе советов для него. Отдельные политики оценили то, что я ушел от Президента, такими словами, как измена. И желания оправдываться у меня нет. Я не считаю, что поступил неэтично. Я политик, я пришел к Президенту работать по собственному решению, и кое-что сделал, чтобы в Украине стало лучше жить. И ушел от Президента - и это тоже был сознательный шаг. Команда, которая осталась работать у Президента, действовала по принципу королевского двора образца XVI-XVII века. Если таким образом в XX веке строить работу политической команды, то результата никакого не будет.

Почти такие же слова я прочла в книге пресс-секретаря Джорджа Буша-старшего. Приятно, что у американских президентов случаются те же проблемы, что и у наших.

Читаю сейчас книгу о правилах королевского двора XVI века. С огромным удовольствием я перечитываю, и нахожу много аналогий с нынешней ситуацией в Украине. Ключевым фактором я вижу потребность в исключительно позитивной и комплиментарной информации. Нехватка информации - это ключевая проблема для любого политика. Если каналы доставки информации монополизированы, то решения априори будут неправильными. Потому что решение базируется только на той информации, которую тебе дают. Слишком большая доля манипуляции. Я считал необходимым работать в Национальном институте стратегических исследований, потому что это очень сильный механизм в Украине для альтернативного источника информации. Он независим от Секретариата, не подчиняется его главе, и имеет хорошую возможность делать экспертные выводы и подавать Президенту независимую от административного влияния информацию. Уже по окончании выборов эта функция была нивелирована. Когда через какое-то время после выборов я понял, что возможность непосредственного общения с Президентом является ограниченной, я начал общаться в письменном виде, еженедельно давал письменные рекомендации относительно реагирования, относительно действий. И когда мы наконец встретились с Президентом, то я понял, что он не получал ни одного из этих писем, была заблокирована даже такая переписка. Хотя письма доставляла не курьерская почта, а я лично в первую приемную. Поэтому, я понял, что в условиях такой внутренней борьбы мне работать неинтересно.

"КАКОЙ-ТО ТАМ “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” ВЫИГРАЕТ В ПОПУЛЯРНОСТИ У ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ МЕЛЬНИЧЕНКО. И ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО..."

Николай Мельниченко сейчас используется в качестве кандидата в народные депутаты. Скажите, насколько это эффективно в плане результата? И, в принципе, позитивный ли он персонаж украинской истории?

Можно использовать юридические правила. Или правила, которые подтверждены веками. Кому выгодно? Кто проиграл? В деле Мельниченко проиграла Украина. Она проиграла в мире. В деле Мельниченко сильно выиграл украинский народ. Потому что кризис дошел до такого уровня, что народу удалось вернуть определенные права и свободы. В частности, право на информацию. Сейчас у людей появилось значительно больше возможностей для получения информации. Все, что происходило вокруг дела Мельниченко, имеет две составляющие. Первая - технологическая. За ней стоят режиссеры, которые преследуют свои цели. И я не хотел бы заниматься шпиономанией, но я убежден, что это дело не является чисто украинским. И что было раньше, курица или яйцо, пленки, а затем технология или наоборот, мы об этом не будем знать. Сейчас Мельниченко также хотят использовать. Или хотят въехать в парламент или вызвать интерес к себе. Потому что дела Мельниченко уже не существует, процесс закончился. Не наказаны лишь виновники гибели Гонгадзе. Но понятно, что их посадит не Мельниченко. Всем будет неинтересно прослушивать сто пятый эпизод записей Мельниченко. Поверьте, что какой-то там “Татьянин день” выиграет в популярности у пресс-конференции Мельниченко. И это очень хорошо.

Как изменился политтехнологический рынок Украины? Кто-то заметил такую тенденцию: поскольку в России победители выборов “назначаются” российским Президентом, то рынок “скукоживается” (так об этом говорят российские журналисты) и у нас вскоре появятся много дешевых российских политтехнологов.

Процессы, которые происходят в российской политике, тревожны. Там все идет к однопартийной системе, по крайней мере Путин ставит задачу получения 50% голосов одной партией. И для этого нужны не технологи, а другие ресурсы. Но Россия - это страна выборов, там ведь постоянно происходят выборы.

Там также будут сворачиваться процессы собственно выборов.

Да, часть выборных должностей уже законом перевели в назначаемые. Но российским технологам найдется работа. Хотя амбиции и желание работать на наших рынках у них есть. Я знаю много россиян и американцев, которые рассказывали, как они работали на избирательные кампании “Нашей Украины”, Ющенко и Януковича. А ими там и не пахло. Все их влияния заканчивались встречей и одной лекцией. В штабе Виктора Януковича много западных специалистов. И это чувствуется. Есть такой рекламный трюк “пристроиться”, это разрушение чужих слоганов и ходов за счет моментального их повторения. Говорят о неприкосновенности, на второй день и мы говорим о неприкосновенности. Говорят о борьбе с коррупцией, сразу же повторяем аргумент оппонентов. Это не всегда работает. Помню, как Виктор Янукович в 2004 году полностью повторил сюжет и цвета щита Виктора Ющенко в 2002 году. Они ничем не отличались, кроме фотографии. Но биг-борд в 2006 году был назван биг-мордой, а избирательная кампания 2002 года была признана одной из самых успешных кампаний мира. Поэтому играют не только технологии, но и некоторые другие моменты. Знать нужно что-то другое, кроме технологий. Поэтому российским технологам труднее работать. Украина - не Россия, психология принятия решений очень отличается. И одно дело - понравиться клиенту, а другое - понравиться избирателю. Заказчику нравятся нестандартные шаги, а принцип принятия решений избирателя в кабине имеет другой характер. Им может нравиться один, а голосовать будут за другого.

На украинском рынке политтехнологов достаточно специалистов, чтобы не приглашать западных. Но многие из них политически заангажированы, поэтому при принятии решений относительно сотрудничества с ними влияет политическая биография. Многих россиян я и сейчас вижу в Украине.

Помню события возле ЦИК, когда произошло избиение. Я приехал за три часа до начала митинга и увидел трех известных политтехнологов из России. И когда я подошел и спросил: “Так что, у моего события будут сорежиссеры?” (А тогда должен был состояться митинг Ющенко перед ЦИК). Так они откровенно сказали: “Посмотрим, кто сорвет приз зрительских симпатий”. Содержание этих слов я понял, когда начались провокации и избиение людей.

Один российских политтехнолог сказал: успешный политтехнолог не тот, кто победил на выборах, а тот кто развел клиента на деньги. И я встречаю таких людей постоянно, и работают они так же, как работали.

У меня ни на одной кампании не было гонорара...

Неужели?

Ни на одной я не брал ни копейки гонорара. Я был участником списка, но я был заместителем главы партии, которая баллотировалась. И потом, я не люблю начальников, люблю свободу.

А что бы мешало вашей свободе, если бы вы получали плату, как Дезенхолл. Он же работает у вас?

Не могу подтвердить информацию. Но я не брал гонорар. Поэтому я не чистый политтехнолог.

Да, вы - политик. Вы верите, что именно радикализм и левизна Юлии Владимировны приведут страну к прорыву?

Если бы я не верил, что Юлия Владимировна способна привести страну к прорыву, я бы не был в этом списке.

Беседовала Лана Самохвалова