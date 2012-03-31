Пиховшек считает, что действующая власть украинцев не боится

У действующей власти нет страха перед украинцами. Об этом в интервью "Газеті по-українськи" сказал политический аналитик, журналист Вячеслав Пиховшек.

"Те политики, кто боялся, уже уехали из страны. Другие переступили через чувство страха. Я сталкиваюсь со многими людьми из власти - у них не заметно страха", - отметил он.

Пиховшек назвал основные проблемы Украины.

"В начале перестройки был лозунг: "Кто съел наше сало? Москали". Простой, но понятный для нас лозунг. Он отражал стереотип о том, что только мы получим независимость, сразу наступит социально-экономическое улучшение. Людям надо сказать правду, что свободным жить труднее. Но нет. Самообман положили в фундамент украинской государственности и общества. Далее он просто развивался", - отметил он.

По словам Пиховшека, люди не хотят думать и брать на себя ответственность.

"Считают, что все зависит от тех, кто сверху. Во время Оранжевой революции украинцы вышли и заявили, что хотят защищать свое право и свой выбор. Но оказалось, что это было однодневное желания. Потом все сказали, что они разочарованы. Но разочарование не было бы, если бы не было очарования. Надо было постоянно контролировать власть, постоянно защищать свои права", - отметил политический аналитик.