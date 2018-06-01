Возможен ли общий список БЮТ и «Фронту Змін»?

30 марта состоится съезд политической партии "Батькивщина". На этом форуме должны рассматриваться технические вопросы, связанные с изменением устава. Но внимание общественности приковано к тому, состоится ли объединение оппозиции, будет ли единый список кандидатов в мажоритарных округах и пойдут ли бютовцы и фронтовики на выборы единым списком.

Результаты объединительных намерений мы скорее всего увидим уже на большом из съезде "Батькивщины" осенью. К сожалению, двадцатилетняя политическая история Украины не дает положительных примеров такого объединения. Даже в самых демократических партиях приход к власти очень быстро превращался в грызню за внимание общества, за оргструктуры, за место под солнцем, за продвижение в медиа.

Эксперт по избирательным технологиям Виктор Небоженко считает, что объединение "Фронту змін" и "Батькивщины" на уровне списка возможно, но в связи с этим возникает ряд вопросов. Как будут действовать обкомы партий? Как объединятся группы политтехнологов и как поведут себя спонсоры? Смогут ли партийные руководители преодолеть трудности и сначала официально объявить о единой партии, а затем скоординировать усилия?

"Яценюк всегда был или человеком олигархов или телевизионным политиком. У него нет собственного результата. Как будет взаимодействовать Яценюк с руководителем штаба "Батькивщины" Турчиновым, трудно представить. Если не объединяются первые лица, то это будет первый провал. Выборы даже для хорошо организованной команды - это испытание. А тут разные люди", - делится сомнениями господин Небоженко.

Одновременно члены политической команды БЮТ пока проблем не видят.

Мы разговаривали со многими бютовцами. Наши конфиденциальные собеседники из этой политической команды настроены очень оптимистично.

"Создается предварительный партийный список, - делится с нами бютовец. - И мы понимаем, что здесь нужна некоторая таинственность, чтобы не дразнить наши амбиции. Мы понимаем, что для Юлии Тимошенко эти выборы - не последняя надежда".

"Конечно, в процессе переговоров есть свои трудности, - рассказывает нам один из соратников Яценюка. - Но Яценюк способен просчитать риски - свои как политика и всей страны. - Впрочем, "Регионам" его не удалось развести, как это сделали с Тигипко. Ему хватило силы оппонировать власти, поэтому хватит сил договариваться с оппозицией. Какими бы разными с "Батькивщиной" они не были, удалось забыть все обиды. И если есть принципиальное решение о победе, то это уже вопрос техники, как достичь синергии команд. Потенциал обеих команд можно использовать с пользой. И это будет делаться".

Представители обеих команд считают, что выборы еще никогда не имели такой высокой цены.

Своими планами делятся депутаты от БЮТ.

Сергей Соболев (Партия "Реформы и порядок"):

На сегодня есть документы, подписанные участниками Комитета сопротивления диктатуре, о принципах, на которых будет происходить распределение мест. Партии, которые не имеют шанса преодолеть пятипроцентный барьер, имеют право на квоты в мажоритарных округах. Они также имеют квоты в списках партий, с которыми у них подписаны соглашения. У нас (в команде ПРП) есть соглашения с "Батькивщиной" и с "Рухом". В партии "За Украину" есть договоренность с "Фронтом змін".

Если какие-то партии решили идти отдельным от КСД списком, то их люди выпадают и из мажоритарного списка, а также из списка партии, с которой они подписали соглашение. Это четкий принцип, закрепленный для того, чтобы не плодить несколько списков.

Мы очень внимательно относимся к контролю над кандидатами, которые будут выставляться партией в 225 мажоритарных округах.

Что касается списка... Есть несколько партийных центров, которые объединили партии не преодолевающие 5-процентный барьер. "Батькивщина" объединила три политические силы. "Свобода" ведет переговоры с правыми партиями. По моим прогнозам, будет два списка. Там будут представлены правые силы, а именно "Свобода", и другие силы - от правого центра до центра, которые представлены в рамках "Батькивщины" и наших союзников и "Фронту змін".

Но все эти процессы происходят в пределах КСД, в который входят одиннадцать партий. Они все подписались под одними принципами. Чтобы потом не было неожиданностей.

Мы будем работать очень корректно. Так, как это было на местных выборах. На местных выборах партия ПРП сотрудничала с "Батькивщиной". И на прошлых выборах девять глав областных организаций ПРП стали депутатами по спискам партии "Батькивщина". Сейчас областные организации ПРП возобновили свою работу. ПРП примет участие в выдвижении членов комиссий.

Хотя мы подписали соглашение с "Батькивщиной", процесс интеграции партийных структур произойдет только после выборов. На местных выборах мы сотрудничали, создавали единые штабы, подавали кандидатов в участковые комиссии, в территориальные. Все было без проблем. Если возникали конфликты, мы решали их через центральные аппараты партий.

Есть ли угроза тушек? Каждая партия подготовила свой список кандидатов в мажоритарных округах. А координационный орган КСД будет определять, что это за кандидаты. Мы будем смотреть на все. На историю человека, что он собой представляет и как попал в оппозицию. Мы будем делать все, чтобы ни одна потенциальная тушка не проскочила в партийные списки.

Иван Кириленко (бывший председатель фракции БЮТ):

Сейчас я на Днепропетровщине, и здесь мы отрабатываем модель партийной интеграции и сотрудничества в рамках КСД. Только что в Днепропетровскую область приехал лидер "Свободы" Олег Тягнибок, и "Свобода" даст своих кандидатов на те семнадцать-девятнадцать мажоритарных округов в Днепропетровской области.

А вообще у нас в Днепропетровске было собрание лидеров двадцати партий и общественных организаций, которые заявили, что мы идем на выборы совместно, что у нас единая платформа. Что мы отстаиваем демократию, права человека и европейский выбор Украины. Мы были на совместной пресс-конференции все, кроме представителей партии "Удар", который еще определяется.

Каждый из нас понимает, что в случае победы на выборах Партии регионов ни один оппозиционный политик не будет иметь перспективы.

Как реально будут действовать штабы? Например, мы определяем единого кандидата от "Батькивщины". Создается единый окружной партийный штаб округа, и все работают на его победу. Стержнем кампании является кандидат. Если мы идем единым партийным списком с "Фронтом змін", то также создается штаб. Согласовывается работа структур. Я не вижу в этом проблем. Допустим, есть два штаба двух партийных списков - наш с Яценюком и "Свободы". Я не вижу никаких проблем... Оппозиционный избиратель может выбрать нас, а может "Свободу", главное, чтобы ни один голос не ушел власти.

Маша Мищенко