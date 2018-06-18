Бело-синие и оранжевые: игра в электоральные ворота

Зачем собирается нелегитимный парламент, распущенный Президентом за отсутствием необходимых для его нормальной работы 300 депутатов (31 народного избранника недостает)? Зачем шумно принимается закон об отмене льгот и неприкосновенности народных депутатов, если он абсолютно точно не вступит в силу (Президент не подпишет)? Зачем голосуются изменения в Конституцию, которых Конституционный Суд не примет к рассмотрению?

С другой стороны, зачем в тот же день Совет национальной безопасности и обороны рекомендует правительству уволить министра по чрезвычайным ситуациям Нестора Шуфрича и министра транспорта и связи Николая Рудьковского, зачем их "головы" на заседании требует сам Президент Ющенко, если заведомо ясно: Янукович „своих парней” не сдаст?

Зачем такие виртуальные и оторванные от реальной действительности акции?

А ответ очень прост: избирательная кампания на дворе. У нее своя собственная логика, далеко не всегда совместимая со здравым смыслом. И основной принцип этой логики: нужно „своих” пиарить по-белому, а „чужих” – по-черному. При этом для политиков совершенно не важно, соотносятся ли акции пиара с реальностью хоть немного.

Эта вывихнутая с точки зрения нормального человека предвыборная логика неумолимо превращает высшие органы государственной власти Украины в примитивные площадки пиара. Еще бы, ведь каждое слово, сказанное на заседании ВР или СНБОУ автоматически получает громкий резонанс в СМИ. Вот и начинают депутаты коалиции с парламентской трибуны громко „стыдить” оппозицию, которая, дескать, только биг-борды об отмене неприкосновенности развешивает, а сама не пришла в сессионный зал и не проголосовала. А Президент с командой „чмырят” на СНБОУ не последних коалиционных политиков, которые, по словам главы государства „несут прямую персональную ответственность за серьезные провалы в сферах их компетенции".

И что интересно: обе стороны политического противоборства прекрасно понимают мотивы таких действий, но... Но только действий противников. В своем глазу они никаких таких „брёвен” не видят. Скажем, В.Янукович прокомментировал решение СНБО: "Если такое решение принимается за 20 дней до выборов, оно чисто политическое". Со своей стороны, Президент отметил нелегитимность Верховной Рады и заверил, что после этого собрания депутатов "ничего не изменится".

Но полной конгруэнтности между оппонентами все же не наблюдается. Ведь основной мессидж „бело-голубых” с упреком „оранжевым” „почему не пришли?” - чисто виртуален. Как могли прийти и голосовать люди, которые уже не народные депутаты, сложившие полномочия и сдавшие свои удостоверения и карточки для голосования? Нереально. А вот мессидж Президента, несмотря на то, что названные министры, конечно же, не будут сняты до выборов, имеет абсолютно реальные основания: "Рудьковский не принял мер для повышения безопасности на железной дороге, Шуфрич не смог ответственно среагировать на ряд стихийных бедствий, которые произошли за последнее время во многих регионах Украины". А отсюда и определенный пиар-выигрыш команды Президента и пропрезидентской политической силы.

Ведь излишняя виртуализация пиара придает мессиджам „сказочности”, а самих их „продуцентов” порой делает просто смешными. В частности, так произошло с нервозным после заседания СНБОУ Рудьковским. Когда министр заявил о „подготовке Секретариатом Президента масштабной катастрофы с человеческими жертвами”, журналисты взорвались гомерическим хохотом.

Интересно, что в тот же день 4 сентября секретарь Киевсовета Олесь Довгий заявил о переносе 5 сессии этого органа на октябрь. То есть, следующие пленарные заседания состоятся уже после выборов. Объяснение – „некоторые политические силы намерены использовать сессионный зал для провокаций с целью дестабилизации работы Киевсовета”. Что ж, логика в таком решении для команды мэра Леонида Черновецкого очевидна, поскольку „черновецкие” все больше проигрывали войну пиара: оппоненты, используя зал Киевсовета, их постоянно и далеко не без оснований обвиняли в массированном дерибане коммунальной земли и собственности. (Видимо, это и есть те провокации, о которых говорил О.Довгий).

Возможно, для команды мэра самопо себе это и не очень важно. А вот по рейтингу их политических покровителей из Партии Регионов било сильно. Театральный выход фракции регионалов из зала Киевсовета на последней сессии „в знак протеста” ситуации не спас. Раньше регионы с „черновецкими” голосовали по всем земельным и имущественным вопросам душа в душу.

Возможно, потому и закрылась на перерыв пиар-площадка столичного масштаба...

Николай Писарчук