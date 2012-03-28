ГПУ выставила Тимошенко иск на 19,5 миллиона

Органы прокуратуры в рамках расследования уголовного дела относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» предъявили иск к экс-премьер-министру Юлии Тимошенко о возмещении 19,5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Блаживский.

По его словам, сегодня Ю.Тимошенко и ее защитники закончили ознакомление с материалами дела ЕЭСУ.

«Сегодня обвинением Ю.Тимошенко и ее защитникам вручены полностью все копии материалов дела в 71 томе», - сказал он, отметив, что в настоящее время следователи заканчивают рассмотрение ходатайств по этому делу, и оно будет направлено в прокуратуру Харьковской области.

«Также по этому делу заявлен иск о возмещении ущерба, а это 19,5 млн. грн. Сумма расхищения, чтобы вы понимали, равняется минимальной пенсии 600 тыс. пенсионеров», - отметил Е.Блаживский, сказав, что по данному уголовному делу речь идет о расхищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов.

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Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Харькова обязал экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и ее адвокатов Сергея Власенко и Андрея Кожемякина ознакомиться с материалами уголовного дела о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» до 28 марта 2012 года.

Если обвиняемая и ее адвокаты до 28 марта не ознакомятся с материалами дела, они, согласно законодательству, будут считаться ознакомившимися с ним.

Согласно решению суда им всем будет вручена копия материалов.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко "обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн., расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн. налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн. подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией "ЕЭСУ" финансовой схемы скрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».