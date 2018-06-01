Олег Тягнибок: Мой телефон прослушивают постоянно

На днях лидер оппозиционной политической партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что власть начала против неподконтрольного ей бизнеса спецоперацию террора, шантажа и запугивания под названием «Спутник». Мы решили подробнее расспросить Тягнибока об этой спецоперации.

Олег Ярославович, откуда вы узнали, что есть такая, как вы утверждаете, спецоперация «Спутник», призванная запугивать и шантажировать неподконтрольный бизнес, который симпатизирует оппозиции?

Информацию о том, что против оппозиции сформирована группа из представителей силовых и проверяющих структур, нам удалось получить еще в конце февраля. Эту информацию я обнародовал во время сессии Львовского областного совета 28 февраля этого года. В частности, нам стало известно, что лишь на Львовщине эта "группа борцов с оппозицией" достигает 76 человек. Составлен список всех оппозиционеров, которые имеют хоть минимальное отношение к бизнесу, к каким-то благотворительным фондам, коммерческим структурам. Осуществляют проверки их детей, родственников, прослушивают телефоны, установили наружное наблюдение за депутатами. Относительно названия операции - «Спутник», которую я обнародовал на пресс-конференции в Луцке 25 марта, то о ней мне стало известно сразу из нескольких источников, компетентных и информированных людей, исполнителей, которые получили указания работать против «Свободы».

Закрыл ли кто-то уже свой бизнес из-за давления?

Напомню, что «Свобода» все 20 лет независимости находится в оппозиции. Поэтому к нашим сторонникам, которые занимаются предпринимательством, никогда не было особенно снисходительного отношения от власти и они не пользовались преференциями провластного бизнеса. Поэтому и сверхкрупного состояния и мега-бизнеса никто не нажил. В основном это представители среднего и мелкого бизнеса, классический средний класс.

Но за последний год давление усилилось в несколько раз и уже превзошло тот террор, который накануне выборов 2002 года применяли братья Медведчуки.

Понятно, что работать в условиях, когда на предприятия накатывается проверка за проверкой, практически невозможно. Поэтому когда речь идет о закрытии, то корректнее говорить о замораживании и сворачивании бизнеса. Конечно, многие из наших собратьев осознают: как только я озвучу их фамилии и бизнес-структуры, с бизнесом придется расстаться.

Помню, журналисты очень требовали от меня этого списка. Как оказалось, он был нужен не только журналистам...

Хотя есть случаи, когда и те, кто считает, что бизнес любит тишину, уже не могут терпеть террора. Например, в Хмельницкой области, где местный председатель ОГА Ядуха считает «Свободу» главным врагом. На предприятии депутата облсовета свободовца Владимира Постового ОАО «Гипсовик» систематические проверки происходят одна за другой. Только в мае 2011 года закончилась предыдущая, которая, кстати, ничего не обнаружила, как началась новая. На предприятии на ровном месте наложен 100000 гривен штрафа с подтекстом - «не выплатишь - закроем». И это при том, что предприятие относится к бюджетообразующим и исправно платит все налоги.

Подобная ситуация с бизнесом еще одного депутата-свободовца Ивана Гончара, владельца торговой марки «Фруктовый рай». Его бизнес проверяли все возможные инстанции, а теперь налоговая росчерком пера списала 2 миллиона гривен, которые государство должно вернуть предприятию.

Санстанция, пожарные, налоговая практически поселились на Красиловском сахарном заводе, директором которого работает наш председатель районной организации Владимир Федченко.

Руководителя фракции «Свободы» в Нетишинском городском совете Александра Марчука шантажируют, требуя проголосовать за представителя Партии регионов на должность заместителя городского головы. В случае отказа пригрозили уволить профессионального инженера с должности оператора реакторного отделения Хмельницкой АЭС.

В Винницкой области СБУ уже несколько месяцев «ищет террористов» в недавно построенном ресторане нашего местного руководителя Алексея Фурмана.

На Львовщине ситуация еще более впечатляет. Только за последние недели открыты оперативно-розыскные дела на около 30 депутатов от оппозиции, организована провокация против первого заместителя председателя облсовета свободовца Петра Колодия, устроен целый ряд низменных провокаций против членов семей депутатов от оппозиции. Около 400 предприятий и 600 предпринимателей попали под сверхжесткие проверки.

Наиболее вопиющая ситуация сложилась вокруг малого предприятия «Топаз». Уже 8 месяцев предприятие не работает. 15 марта 2012 началась очередная экстренная внеплановая проверка на данном предприятии, владельцем которого является Андрей Сех - муж председателя Львовской областной организации Всеукраинского объединения "Свобода", руководителя фракции "Свобода" во Львовском областном совете, наиболее рейтингового кандидата в народные депутаты в Бродовском округе Ирины Сех. Уже 10 месяцев предприятие находится под пристальным вниманием львовского управления СБУ, который без каких-либо законных оснований возбудило оперативно-розыскное дело и ведет негласное наблюдение за работой предприятия. 15 марта 2012 началась экстренная внеплановая проверка на малом частном предприятии (МПП) "Топаз".

Проверку осуществляет группа из 9 высокопоставленных лиц Государственной налоговой службы во Львовской области. За 20 лет независимости город Броды еще не видел такого количества сотрудников ГНС области, которые прибыли в район на внеплановую документальную проверку малого частного предприятия. Кстати, плановая проверка этого же предприятия состоялась в 2011 году. Ни одного серьезного нарушения обнаружено не было.

Еще пример. Власть твердит о подготовке к Евро-2012, одновременно проверками уничтожает объекты, необходимые для проведения Евро, например, комплекс "Опушка" под Львовом. Предприниматели набрали много кредитов, а теперь этот бизнес уничтожается только потому, что к нему близок один из депутатов-свободовцев.

Еще один депутат облсовета, свободовец Андрей Кинах, который является соучредителем автотранспортного предприятия, до сих пор успешно работающего, потерял лицензии на перевозку. К этому причастна исполнительная власть, а также контролирующие структуры. Работники УБОП почти поселились на предприятиях (это стоматологические клиники), к которым имеют отношение депутаты Львовского городского совета от «Свободы» Андрей Рикота и Ярема Дерейко.

Отмечу, сегодня под давлением находятся все предприятия, принадлежащие сторонникам «Свободы». Напомню, только на Львовщине это около 1000 фирм и предпринимателей. Подобная ситуация в Ровенской, Винницкой, Волынской, Киевской - везде, где фракции «Свободы» занимают принципиальную позицию относительно действий режима.

Объектами провокаций становятся даже дети националистов: как только депутат Львовского областного совета Михаил Блавацкий разоблачает подпольный карьер по похищению гравия на реке Стрый (из карьера «кормится» близкий к власти депутат Львовского областного совета от ПППУ Михаил Тытыкало) - как на его сыновей грубо клевещут. Сына депутата-свободовца Владимира Говирко пытаются посадить в тюрьму на два года, с сыном депутата-свободовца Василия Павлюка милиционер в штатском пытается спровоцировать драку, сыну депутата-свободовца Владимира Тистыка наносят телесные повреждения...

Как это происходит? Расскажите, пожалуйста, саму процедуру?

Пока мы наблюдаем три варианта сценариев репрессий. Первый озвучен выше: невозможность ведения бизнеса, террор, систематические проверки. Цель - парализовать деятельность предприятий. Параллельно проверяют всех контрагентов и партнеров по этим предприятиям, намекая таким образом, мол, «с бизнесменами националистами нельзя иметь дела».

Второй вариант - еще более экстремальный. Мы наблюдаем на Черкасщине. Там представителей молодежных националистических организации «Сокол» и «Студенческая Свобода» подвергают преследованиям. Забирают прямо посреди лекций на допросы. Угрожают исключением, фабрикацией фиктивных дел. Заставляют подписать протокол о сотрудничестве и протоколы признания в мнимых надуманных преступлениях вроде «подготовки к вооруженному восстанию»...

И третий вариант - провокации против свободовцев-депутатов местных советов. Наиболее вопиющим здесь случай с сельским головой Коваливки Полтавской области Юрием Бубликом.

22 февраля Полтавский районный суд приговаривает на три года условно Коваливского сельского председателя свободовца Юрия Бублика. Осуждает - внимание - за действия его предшественника. Бывший сельский голова заказал у государственной инстанции кадастр земель, расположенных на территории сельского совета. А Юрий Бублик согласно действующему договору, оплатил остальную сумму после выполнения всех работ. Объект «зачистки» выбран неслучайно - добрая слава о Юрии Бублике, который со времени избрания выполнил практически все пункты своей предвыборной программы, давно распространяется Полтавщине и производит на действующий режим примерно такой же эффект, как ладан на черта. Интересно, что свободовца осуждают по той же статье, по которой осудили Юлию Тимошенко, - печальной 365 («Превышение власти или служебных полномочий»). Цель - убрать из округа наиболее рейтингового и реально проходного оппозиционного кандидата в депутаты ВРУ.

Масштабная «зачистка» оппозиции продолжается среди должностных лиц органов местного самоуправления. Например, на Львовщине якобы ловят на взятке свободовца, депутата Винниковского городского совета Игоря Моисеенко. По странному стечению обстоятельств, именно перед этим событием Винниковские депутаты-свободовцы отказались передать целую воинскую часть под строительство центра для распространения «русскава мира» (под видом монастыря УПЦ МП), и возглавлял это сопротивление сооружению прокремлевской церкви на галицкой земле именно Игорь Моисеенко. Игорю сразу после голосования угрожали, обещали устроить «основание». Наконец, на взятке задержали двух должностных лиц, представителей других партий. Но обвинения «клеят» именно члену нашего объединения как якобы «руководителю преступной группировки». Без учета даже того, что в полномочиях секретаря городского совета нет права вносить вопросы в повестку дня. Ничего, подконтрольные власти СМИ разнесли информацию, за которой - ни крошки правды.

Можете назвать фамилии чиновников, которые отдавали этот приказ?

Очевидно, приказы устные или негласные. Могут быть только предположения относительно местных исполнителей, но указание однозначно идет из Киева.

Были ли какие-то предупреждения, что это будет?

Конечно, были. Например, к мужу председателя Львовской областной организации ВО «Свобода» приходили и предупреждали, что результаты проверки будут напрямую зависеть от того, как фракция «Свободы» будет себя вести на сессии областного совета во время голосования о недоверии председателю ОГА. Подобная ситуация и в других областях. Свободовцев откровенно предупреждают о последствиях бескомпромиссной позиции по режиму Януковича. И последствия, как видим, наступают.

Сразу после сессии Львовского областного совета 18 марта 2012 вечером неизвестные лица проникли в дом в Бродах, в котором живет председатель фракции Всеукраинского объединения "Свобода" во Львовском областном совете Ирина Сех с семьей, и совершили погром. Злоумышленники перевернули все ящики с документами, но вероятно, чтобы выдать этот погром за ограбление, похитили некоторые ювелирные украшения. Депутат предполагает, что истинной целью злоумышленников, кроме поиска каких-то мнимых компрометирующих документов, могли быть либо установка подслушивающих устройств либо подбрасывание наркотиков или оружия. После угроз нашим ровенским собратьям по поводу раскрытия коррупционных схем и злоупотреблений с землей среди бела дня в центре Ровно 10 ноября 2011 сожгли авто руководителя Ровенского городского "Свободы", депутата Ровенского городского совета Алексея Бучинского.

Предупреждали, что будут совершать провокации с чиновниками местных советов в случае нелояльного отношения к власти. Как видим, теперь от «предупреждений» их авторы перешли к действиям.

На Львовщине репрессии особенно усилились, когда по инициативе депутатов фракций, представляющих объединенные оппозиционные силы, советы Львовщины на сессиях заявили свою позицию по поводу второй годовщины правления Януковича. Правоохранительные органы и местные администрации всячески препятствовали проведению сессий, проводили «профилактические беседы» с депутатами. В частности, в Бродах управляющий делами райгосадминистрации требовал видеозапись районной сессии, чтобы идентифицировать депутатов и определить, кто как голосовал. В Сокале правоохранители требовали у совета копию депутатского обращения. В Буске председатель РГА вместе с правоохранителями угрожал и давил на депутатов райсовета, в Радехове правоохранители требовали копию обращения внеочередной сессии. На следующий день после сессии Бродивского городского совета уволили со службы на таможне мужа одной из оппозиционных депутаток, готовят увольнение еще одного депутата этого же райсовета, который входит в провластную фракцию, однако голосовал за обращение против произвола властей. Еще один пример: многолетнего директора Народного дома (этот Народный дом можно ставить в пример всем остальным) в селе Стоянов Радеховского района уволили сразу после того, как она приняла участие в митинге оппозиционных сил во Львове 25 февраля. Таких примеров можно приводить еще очень много.

Угрожают ли вам лично?

На меня трудно давить. Бизнеса не имею и никогда не имел. Во власти не работал. Поэтому пока выслеживают и изучают. Я уже неоднократно замечал за собой наружное наблюдение. Последний раз - во время визита на Закарпатье и участия в чествовании Карпатской Украины. Перед этим в прошлом году автомобиль наблюдения дежурил прямо перед моим домом в Киеве. Я уже не говорю, что не возможно говорить по телефону - слушают постоянно. Хотя был забавный случай: 15 лет назад я возглавлял Федерацию Украинского Рукопаша Гопак во Львовской области. Теперь эту общественную организацию «трясут» на предмет связей с Тягнибоком.

У них получается вас запугать?

Если я и мои собратья публично об этом говорим, значит не получается.

Каким серьезным бизнесом обладают ваши сторонники или однопартийцы, на которых давят?

Я уже об этом говорил. Крупного бизнеса нет. В основном это средний, и все бизнесы обычно честны. Но давление на всех, независимо от величины бизнеса.

Какой вы видите выход из такой ситуации?

Сейчас обнародуем все случаи. Предоставляем юридическую поддержку, делаем соответствующие заявления. Готовы защищать каждого собрата, который попал в затруднительную ситуацию. Но понимаю, что кардинально ситуацию удастся изменить только после устранения действующего режима.

Надеюсь, это будет сделано парламентским путем. Если удастся сформировать патриотическое большинство в следующем парламенте - нужно немедленно проводить реформу судебной и правоохранительной систем. Мы уже имеем наработанный пакет соответствующих законопроектов. Главное - расширить прямое народовластие: выборность судей, руководителей территориальных управлений милиции и так далее.

Оначает ли такая ситуация, что вы не смогли договориться с ПР?

Очевидно, наш политикум и экспертная среда, которая вокруг него крутится, настолько испорчены, что не представляют себе оппозиции, которая не стремится договориться с властью.

Задание настоящей оппозиции совсем другое.

«Свобода», например, никогда не договаривалась с Партией регионов и не собирается этого делать. Более того, мы всегда осуждали подобострастие, коллаборационизм и «тушкование». Я и мои собратья-националисты не для того более 20 лет назад шли в политику, чтобы принимать различные «меморандумы», «универсалы» и «ширки» с антиукраинскими силами.

Над интервью работала Оксана Климончук