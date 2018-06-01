О. Наливайко: НСЖУ должен объединить всех, кто хочет защищать интересы журналистов

Президент УНИАН и секретарь Национального союза журналистов Украины Олег Наливайко рассказал «Телекритике» о поездке на Совет Европы, планы баллотироваться на голову НСЖУ и с чем связаны кадровые изменения в УНИАН.

Олег Игоревич, недавно вы во главе делегации НСЖУ находились с рабочим визитом в Страсбурге и Брюсселе. Кто входил в делегацию? С какой целью выезжали на Совет Европы? Как часто происходят такие визиты?

Это уже добрая традиция, делегации Национального союза журналистов раз в два года по приглашению Совета Европы посещают Страсбург и Брюссель. В этом году у нас состоялись встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения господином Штефаном Фюле и с президентом Европарламента господином Мартином Шульцем, членом Европарламента Мареком Сивцем, секретарем Венецианской комиссии Томасом Маркертом, генеральным секретарем Международной федерации журналистов Бентом Коста, генеральным секретарем Европейской федерации журналистов Стефаном Пирс и другими. Мы обсудили насущные вопросы в Международной и Европейской федерациях журналистов, штаб-квартиры которых расположены в Брюсселе. НСЖУ является членом МФЖ.

Эта поездка позволила нам установить, как говорится, прямую связь с офисом Евросоюза, Советом Европы, Международной федерацией журналистов по защите свободы слова, ситуацией со СМИ. Мы были первой украинской делегацией, которую принял президент Европарламента Мартин Шульц, имели длительный искренний (с обеих сторон) обстоятельный разговор с еврокомиссаром Штефаном Фюле.

Брюссель и Страсбург очень серьезно обеспокоены так называемой таблоидизациею новостного контента СМИ. Они считают, что это является новым видом цензуры.

Главная цель поездки - сравнить основные подходы в вопросах свободы слова, услышать оценки событий в Украине со стороны Совета Европы и Еврокомиссии. Было очень много оффрекордз-встреч, во время которых мы имели возможность донести до руководителей и Совета Европы, Еврокомиссии ситуацию с медиа и свободой слова в Украине. Очень много вопросов было связано с политической ситуацией в Украине, особенно в плане подготовки к выборам и в плане громких судебных процессов. Представителей Совета Европы очень интересовало, как развиваются СМИ в регионах.

К сожалению, наша делегация этого года была в неполном составе. Делегацию должен был возглавлять председатель НСЖУ Игорь Федорович Лубченко, но по состоянию здоровья он не смог поехать. Также не поехал из-за пневмонии главный редактор газеты «Донбасс». Таким образом, в делегацию вошли секретарь НСЖУ, народный депутат Украины Степан Курпиль, помощник председателя НСЖУ Алексей Бойко, который курирует вопросы, связанные с МФЖ и ЕФЖ, главный редактор газеты «Высокий замок» Наталья Балюк и я.

Каковы результаты визита в Европу? Удалось пообщаться с европейскими журналистами и представителями журналистских организаций?

Мы смогли ознакомиться со взглядами Совета Европы и донести свои. У нас состоялась очень интересная встреча с брюссельским пресс-клубом. Более того, мы сейчас готовимся к поездке во Франкфурт на ежегодную встречу руководителей пресс-клубов Европы. Думаю, что в ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве между брюссельским пресс-клубом и Союзом журналистов, у нас много точек соприкосновения. Мы изучали опыт брюссельского пресс-клуба, думаю, что после апрельского съезда НСЖУ будем внедрять в нашей союзной работе многие из моментов, которые они используют. Также в будущем, возможно, наладим контакты между журналистским фондом и брюссельским пресс-клубом на коммерческой основе.

Расскажите об актуальной деятельности союза, сколько сейчас она насчитывает членов? Планируются ли какие-то реформы в НСЖУ?

У нас сегодня более 18 тысяч членов. Как секретарь я отвечаю за международные вопросы, поэтому и занимался этим визитом. В прошлом году мы провели около 10 пресс-туров, встреч с разными руководителями. В прошлом году в феврале состоялась встреча в Иране с вице-президентом Ирана, министром иностранных дел. Нам удалось познакомиться с коллегами по работе в Канаде. Теперь готовим поездку в Молдову и Приднестровье, ожидаем встречу с новоизбранными президентами.

Если говорить о союзных проблемах, то теперь хотим использовать отчетно-выборное собрание для того, чтобы оценить, что уже сделано, выделить главные недостатки, и дать новый импульс развитию Союза. Все секретари НСЖУ побывали в регионах на областных конференциях. В частности, я был во Львове и Тернополе. Проблем, безусловно, очень много. На мой взгляд, в первую очередь союз должен дать импульс - и мы уже над этим работаем - для объединения всех, кто хочет защищать интересы журналистов. У нас нет никаких разногласий ни с движением «Стоп цензуре», ни с профсоюзами. Есть целый ряд проектов, которые можно совместно развивать. Нам необходимо найти платформу для объединения абсолютно всех журналистских организаций для того, чтобы создать единый защитный щит нашей профессии.

Отчеты и выборы должны дать также импульс модернизации Союза, ответить на вопрос: куда он пойдет в ближайшие 5 лет? Перефразируя известное выражение, мы говорим не только о том, «что сделал Союз для меня?", Но и «что я сделал для Союза?».

Главное: мы можем честно смотреть в глаза коллегам, мы сохранили организацию, не торговали ее имуществом. Мы не были фаворитами власти ни предыдущей, ни нынешней. Очередные выборы в Союзе - это судьба журналистов и судьба их профессионального объединения.

У нас есть много оргвопросов. Не секрет, что некоторые люди вступили в Союз, чтобы получить какие-то разрешения или визовую поддержку, но в действительности к журналистике они не имеют отношения.

Мы должны серьезно развивать экономический блок. Уже надоела нищета Союза. Есть журналистский фонд, и у меня, и у коллег есть конкретный план, как его наполнить средствами. Деньги, в первую очередь, должны быть направлены на поддержку молодежи (конкурсы, стажировки, стипендии), повышение квалификации (школа молодого редактора, спецкурсы, пресс-туры), заботу о ветеранах (стипендии, социально-культурные мероприятия, финансирование фонда «Ветеран прессы »).

Как главные площадки для коммуникаций необходимо развивать и поддерживать журнал «Журналист Украины», обновить сайт Союза.

Отдельный проект - разгосударствление государственных и коммунальных СМИ, по этому поводу есть договоренность о грантовой поддержке европейскими институциями.

Но главное сейчас - это сохранить единство. И, на мой взгляд, гарантом этого должен быть Игорь Федорович Лубченко, его авторитетное слово есть и должно остаться главными! Я лично буду вносить предложение о создании координационного совета во главе с ним, потому что Игорь Федорович, как никто другой, доказал свою преданность нашему Союзу.

Действительно ли вы планируете баллотироваться на пост главы НСЖУ? Известно ли вам, кто еще хочет предложить свою кандидатуру? Какие, по вашему мнению, у вас шансы возглавить НСЖУ?

После киевской конференции я для себя принял решение баллотироваться на голову НСЖУ. О всех кандидатах еще не известно, потому что продолжаются областные конференции. Насколько я знаю, Виктор Набруско хочет баллотироваться, кто-то из народных депутатов, есть кандидат от Одесской областной организации. Что касается шансов, то трудно сказать, это выборы, тайное голосование.

Как вы относитесь к сотрудничеству НСЖУ с НМПУ? В каких направлениях она может быть эффективной?

В первую очередь - это защита профессиональных интересов журналистов и соблюдение принципов свободы слова. Главное, чтобы у нас не получилось так, как в большой политике, когда каждый борется за какую-то булаву, за того, кто старше, кто имеет в чем-то контрольный пакет и тому подобное. У нас у всех общие интересы, и у профсоюзов, и у Союза, и у различных региональных журналистских объединений и ассоциаций. Поэтому объединение должно происходить на независимой основе. Мы можем вместе с профсоюзами защищать журналистов и отстаивать свободу слова. Например, мы вместе сотрудничаем в Межведомственной рабочей группе, которую возглавляет пресс-секретарь президента Дарка Чепак. Там рассматривалось 108 случаев нарушений прав журналистов, в действительности их гораздо больше. Если мы сможем защитить права коллег, принять действенные меры, то уже наша работа будет ненапрасной.

В Украине нет прессовой карты единого образца. По вашему мнению, нужна ли она, как можно сделать такую ​​карту, чтобы ее признавали все издания и властные структуры?

Мне кажется, что нужна. Единственное, что эта карта должна выпускаться консенсусом организаций и изданий. Насколько я знаю, НМПУ и НСЖУ сейчас занимаются подготовкой такого проекта. Есть неплохой опыт у Англии, Испании. Здесь, я думаю, можно получить поддержку МФЖ или ЕФЖ. Но мне кажется, эту идею должны были все поддержать.

Если вы возглавите НСЖУ, вам придется покинуть пост президента УНИАН?

Да. На самом деле я принял для себя определенные решения. Недавно я ушел с должности гендиректора, став президентом УНИАН. Это было моей просьбой к акционерам, чтобы в НСЖУ не было каких-то обвинений в связях с теми или иными финансово-промышленными группами, что я использую какие-то финансовые возможности УНИАН. В принципе, если меня выберут, я готов полностью уйти с должности президента УНИАН.

Какие изменения произошли в УНИАН после вашего перехода с должности генерального директора на должность президента?

Напомню, генеральным директором назначен Вадим Осадчий, это руководитель интернет-проектов группы «1 +1», до этого руководитель сайта «Обозреватель», который имеет большой опыт в интернет-журналистике.

Кадровые изменения в УНИАН связаны, в первую очередь, с необходимостью усиления интеграционных процессов в рамках медиагруппы «1 +1». Дело в том, что по итогам первого полугодия прошлого года УНИАН закончил с прибылью, вернул текущий оперативный кредит, а в рейтинге сайтов уверенно занимал вторую-третью позицию с большим отрывом от конкурентов. Но после объединения с группой и перехода прав на продажу баннеров и продвижение сайта «Глобал Медиа Групп» мы неожиданно для себя завершили с убытком, поскольку продажи за первые четыре месяца по денежному потоку упали сразу в четыре раза (хотя все социальные позиции бюджета были выполнены), рейтинг сайта при этом скатился на пятую - седьмую позицию, чего не было уже лет пять.

И хотя мы вышли на бездефицитный проект бюджета 2012 года и успешно в январе-феврале (а это традиционно сложный период) его выполнили, возникла необходимость повысить статус управляющей компании и ответственности не только за планирование, а именно за конкретные результаты нашего сотрудничества.

Тем более, что учредители рассматривают решение об изменении в системе продаж и об инвестировании в развитие новейших информационных технологий агентства. Если раньше работу менеджмента оценивали только по финансовым результатам, то теперь, в первую очередь, и по качеству контента, и продаж именно подписных продуктов. А это еще усиливает ответственность руководства перед акционерами.

Четыре года назад мы после сложных дискуссий определили для себя, что во время развития интернета и раскрытия информационных источников рассчитывать только на доходы от подписки неправильно. И тогда собственными силами, без привлечения средств учредителей переделали сайт агентства в полноценное интернет-СМИ. Время показало, что мы были правы, ведь доходы от продаж открытого доступа составили 40-50% от общих доходов. При этом после открытия ленты мы потеряли часть подписчиков, которые перешли на пользование открытыми сервисами. В первую очередь речь идет о подписчиках экономической ленты, ведь, появились рубрики: «Транспорт», «ТЭК», «Потребительские новости» и другие. Мы значительно выиграли в цитируемости. Сегодня, по данным мониторинга, удерживаем лидерство в интернет-СМИ, вместе с «Укринформ», по цитируемости в региональных СМИ. Кстати, ежедневно приходят просьбы о разрешении на перепечатку наших публикаций. К сожалению, в связи с тем, что не смогли найти средств на группу англоязычных переводчиков, проигрываем «Украинским новостям» и «Интерфаксу» в цитируемости в зарубежных СМИ.

На самом деле никто не знает, куда пойдет потребление медиаконтента. Вроде потребителей и становится все больше, но, с другой стороны, в традиционном понимании их доля уменьшается. Люди потребляют все больше информации, интересуются миром, одновременно все меньше понимают, что из этого потока новостей, и тем более не готовы за это платить.

И как сказал один коллега: «Роль медийных компаний, с одной стороны, должна расти, а с другой - есть объективное падение интереса к той форме, в которой они сейчас существуют. Для некоторых это повод впасть в депрессию, для других - начать эксперименты с новыми форматами».

Недавно президент подписал закон о полном запрете рекламы табака. Давал ли ранее сайт УНИАН табачную рекламу? Как вы относитесь к запрету рекламы табака?

Нет, у нас не было рекламы табака - ни контентной, ни баннерной. Я веду здоровый образ жизни, никогда не курил, поэтому к полному запрету рекламы табака отношусь положительно.

Светлана Остапа, «Телекритика»

Фото Павла Довганя