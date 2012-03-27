Батькивщина: Тимошенко стоит на пороге инвалидности

Созданная сегодня решением Политсовета партии «ВО «Батькивщина» рабочая группа по защите Юлии Тимошенко от пыток и нечеловеческого обращения направила жалобу в Комитет против пыток (г. Женева, Швейцария).

Об этом сообщил председатель группы, заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» в Верховной Раде Юрий Одарченко, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

По его словам, «Батькивщина» просит Комитет безотлагательно принять жалобу в производство и вынести решение, которое констатирует факт нарушения Украиной своих международных обязательств против применения пыток. Также партия требует вынести решение, которым признать отказ в предоставлении Юлии Тимошенко медицинской помощи врачом, которому она доверяет, таким, что нарушает международные обязательства Украины, провести выездную инспекцию на территории государства с посещением камер, где содержалась и где содержится сейчас лидер партии, и вынести предписание немедленно прекратить физические и психологические пытки.

«Тимошенко стала жертвой пыток и нечеловеческого обращения со стороны государственной власти в целом, в лице Президента, генерального прокурора, министров и судей, подконтрольных Президенту. В Украине не существует инстанции, куда можно было бы жаловаться на обстоятельства, изложенные в этом документе, поскольку виновными в пытках и нечеловеческом обращении мы считаем нынешний политический режим Украины, оценку которому мы просим дать Комитет», - говорится в тексте жалобы.

В частности, партийцы утверждают, что, начиная с первого заседания суда, к Ю.Тимошенко применялись психологические пытки с целью заставить ее признать свою вину. Так, после взятия ее под стражу в отношении нее стали комплексно и умышленно применяться как физические, так и психологические пытки. В хронологии, поданной в документе, наводятся случаи нечеловеческого обращения с экс-премьер-министром: изнурительный режим дня на протяжении судебного процесса, запрещение на осмотр личным врачом, лишение права подавать какие-либо ходатайства и заявления, отказ в стационарном лечении за пределами СИЗО и исправительного заведения и др., отметили в «Батькивщине».

«Несмотря на выводы международной врачебной комиссии и неоднократные обращения международного содружества, помощь ей не оказывается. Сейчас она стоит на пороге инвалидности - болезни могут вызвать необратимые последствия. Мы считаем, что преднамеренное доведение человека до болезненного состояния, а затем отказ этому человеку в медицинской помощи, совершенные в связи с местью власти лидеру оппозиции, следует квалифицировать как пытки и нечеловеческое обращение, определение которых дано в Конвенции», - отмечается в поданной жалобе.

Как отметил председатель рабочей группы Ю.Одарченко, «в результате применения моральных и физических пыток Ю.Тимошенко может не дожить до рассмотрения дела по существу в суде кассационной инстанции». По его словам, судебная система Украины не обеспечивает эффективную защиту прав и свобод человека, что признается международными организациями, в том числе ПАСЕ. «Тогда как зверства в отношении Тимошенко усиливаются», - сказал Ю.Одарченко.

Как напомнили в «Батькивщине», Украиной ратифицирована Конвенция против пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения и наказания и признана обязательность решений Комитета против пыток, который находится в городе Женева.