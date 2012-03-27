Попов объехал город - и дал нагоняй чиновникам

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов не доволен качеством благоустройства и вывоза мусора в столице. Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, он заявил сегодня во время совещания с заместителями и главами районных госадминистраций.

Очильник КГГА поручил Главному управлению контроля за благоустройством еженедельно отчитываться ему лично о качестве уборки в каждом из районов Киева. За состояние благоустройства председатели РГА будут отвечать лично.

«Я часто объезжаю Киев и собственными глазами убедился в качестве уборки. Мусор всюду, во всех районах. Это при том, что до Пасху осталось каких-то две недели, поэтому мы должны активизироваться. К Чистому четвергу город должен сиять! А если председатели районов не способны справиться даже с уборкой, то не исключено, что придется прибегнуть к административным наказаниям», – сказал Александр Попов.

Также председатель КГГА поручил профильным управлениям изучить возможность увеличения финансирования на ремонт дорог и придомовых территорий, чтобы прискорить выполнение этих работ. Кроме того, Александр Попов взял на личный контроль проведение субботников и весенних уборок в городе.

Глава КГГА также прибавил, что лично будет принимать участие в субботниках почти еженедельно.