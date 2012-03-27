В Москве - о словах Януковича: надежда на чудо просуществовала не более недели

Средства массовой информации неправильно интерпретировали слова Президента Украины Виктора Януковича о законодательном урегулировании статуса русского языка в Украине.

Об этом в своем блоге на сайте Россотрудничества написал глава ведомства Константин Косачев.

«Очень жаль, но надежда на чудо просуществовала не более недели. Именно столько времени потребовалось официальному Киеву для того, чтобы опровергнуть распространившуюся сначала в российских, а вслед за этим и в украинских СМИ интерпретацию интервью президента В.Януковича, в котором он затронул острую проблему законодательного урегулирования статуса русского языка на Украине», - отмечает К.Косачев.

Он отметил, что слова Президента Украины «...закон зарегистрирован, он будет рассмотрен и принят. И в этом заинтересована Украина, ее население, говорящее в основном на двух языках — на украинском и на русском...» журналисты, не очень глубоко разбирающиеся в деталях, поспешили трактовать как обещание сделать русский язык вторым государственным наравне с украинским.

«Для тех, кто знает предысторию вопроса, речь, все же, идет скорее о статусе регионального языка на основе европейского права и существующей в Европе практики», - подчеркивает К.Косачев.

Он также отмечает, что внесенный в Верховную Раду проект закона о языках в Украине вызвал в свое время бурю эмоций, прежде всего, среди противников придания русскому языку какого бы то ни было официального статуса.

«Эмоции в парламенте продолжают кипеть и сейчас. И в этом смысле слова В.Януковича - весьма серьезный элемент в споре о дальнейшей судьбе законопроекта, ведь политические силы, служащие опорой президентской власти, имеют в Верховной Раде большинство», - считает глава Россотрудничества.

При этом он отмечает, что предметно говорить о достоинствах и недостатках закона можно будет уже после его принятия в окончательном виде – известно, что депутатские поправки могут порой вывернуть любой текст наизнанку.

«Но и как руководитель Россотрудничества, и как гражданин России, и просто как русский человек я искренне надеюсь на то, что новый закон учтет все нужды и тревоги многомиллионного русскоязычного населения Украины, гарантировав ему естественное (и легитимное!) право говорить, учиться и сохранять свой родной язык для себя и своих потомков. Абсолютно убежден, что это было бы в интересах, прежде всего, самой Украины, ее внутринационального мира, который является главным залогом благополучного и суверенного развития полиэтничной украинской нации в дальнейшем», - считает К.Косачев.

Как сообщал УНИАН, 18 марта российское агентство ИТАР-ТАСС распространило сообщение о том, что В.Янукович пообещал, что Украина в ближайшее время примет закон о двух государственных языках - украинском и русском.

Справка УНИАН. На официальном сайте Президента Украины опубликован полный текст интервью В.Януковича ИТАР-ТАРС и «Российской газете».

На вопрос, каково отношение В.Януковича к роли и месту русского языка в Украине, он сказал: «Вы знаете, до 2002 года, когда я приехал в Киев, для меня это была проблема. Но украинский язык очень красивый. И как только у меня появилась такая возможность говорить по-украински, я это начал делать с удовольствием. И я хочу сказать, что да, были периоды в нашем государстве, когда допускались перекосы в языковых проблемах. Сейчас их, я бы сказал, нет, и нет, не существует у нас этой проблемы. И сегодня люди предлагают: чтобы нам не разжигать опять этот вопрос, который возникает от выборов до выборов, нужно его отрегулировать на законодательном уровне с учетом той мировой практики, которая существует и о которой вы говорите. Все эксперты полагают, что лучшая практика европейская, во многих стран Европы двуязычие, есть и триязычие…».

«И живут нормально, спокойно. Никаких проблем нет. Поэтому мы пошли по этому пути, используя ту практику, которая есть в Европе, где принята Европейская хартия о языках, по-моему, Россия ее ратифицировала и Украина тоже. И в соответствии с этой хартией принят закон. Страсти вокруг этого вопроса разжигают политики. Этот закон зарегистрирован, он будет рассмотрен и принят. И в этом заинтересована Украина, ее население, говорящее в основном на двух языках - на украинском и на русском. Но только сейчас я встречался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. И мы с ним тоже обсуждали эту тему. У нас в Закарпатской области есть два района, где живут венгры. Там очень крупная община венгерская. Школы, учебники и прочее - они хотят разговаривать на венгерском языке, да и на украинском и на русском. Мы должны создать условия для людей в Черновицкой области, там румынский язык, в Одесской области - болгарский, в Мариуполе очень большая греческая диаспора. И когда к нам приезжают греки и киприоты, они все едут к грекам, живущим на Украине. Мы все делаем для того, чтобы сберечь культурное наследие народов, населяющих Украину, на это направлена государственная политика. Конечно, русский язык будет всегда занимать очень большое место в жизни Украины и украинского народа», - добавил Президент Украины.