Литвин: В ВР до сих пор нет Соглашения о зоне свободной торговли с СНГ

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сообщил, что правительство до сих пор не внесло в парламент проект Соглашения о зоне свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в интервью журналистам.

Он отметил, что «как только оно (правительство Украины – УНИАН) передаст, Верховная Рада начнет работать с данным документом».

«Я считаю, что нам нужно в этом направлении двигаться, согласовывая, конечно, данный документ с нормами ВТО», - подчеркнул В.Литвин.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день у Украины есть замечания к Соглашению о зоне свободной торговли с СНГ, которые заключаются в неравенстве условий, касающихся введения торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества.

Неравные условия определены дополнением № 6 к документу.

19 марта Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Соглашение о ЗСТ в рамках СНГ будет ратифицировано в ближайшее время.

21 марта лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что Верховная Рада пока не готова к ратификации этого соглашения.

Ранее рассматривался вариант синхронной ратификации Соглашения о ЗСТ СНГ всеми странами-подписантами документа. О возможности синхронной ратификации заявляло руководство Украины и России.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли. Его подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.