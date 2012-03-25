Янукович назначил пожизненные стипендии трем деятелям науки

Соответствующий указ глава государства подписал 24 марта

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил пожизненные государственные стипендии трем выдающимся деятелям науки. Соответствующий указ глава государства подписал 24 марта, сообщается на его сайте. В частности, пожизненные государственные стипендии назначены деятелям науки, достигшим 70-летнего возраста: доктору экономических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины Николаю БИЛУХЕ (1923 г.р.), доктору экономических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины Интерне БОНДАРЬ (1926 г.р.) и доктору исторических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины Леонтию ДЕЩИНСКОМУ (1928 г.р.).

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