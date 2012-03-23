Ефремов заявляет, что выборы мэра Киева состоятся в июле или августе

Председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что выборы мэра Киева обязательно состоятся в этом году, но он не знает, в июле или в августе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

По словам А.ЕФРЕМОВА, выборы должны состояться обязательно в этом году, а совмещать их с выборами в парламент, назначенными на октябрь, нецелесообразно.

«А учитывая то, что сроки (сроки полномочий мэра Киева – УНИАН) уже закончились, необходимо принимать какое-то решение. Я думаю, что в ближайшее время парламент определится с выборами в городе Киеве. Будут они в июле или августе, я не знаю», - сказал А.ЕФРЕМОВ.