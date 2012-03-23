Депутатам роздали проект УПК, подготовленный ко второму чтению

Народным депутатам роздан проект Уголовного процессуального кодекса, подготовленный ко второму чтению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Он сказал: «Вам роздан проект для того, чтобы у вас была возможность на протяжении следующей недели ознакомиться с этим крайне важным документом». «Я просил бы эту работу проделать», - добавил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 22 марта председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что на этой неделе рассмотрения проекта УПК во втором чтении не будет. Его рассмотрение планируется на апрель.