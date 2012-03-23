НФПУ: "социальные участковые" от Тигипко могут быть только шпионами и агитаторами

Введение должности социального участкового, предложенное вице-премьер-министром Сергеем ТИГИПКО, вызвано не заботой о социальной защищенности украинцев, а желанием собрать информацию об избирателях.

Такое убеждение высказал председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе НФПУ.

По словам М.ЯКИБЧУКА, новые участковые будут не столько заботиться проблемами социально незащищенных украинцев, сколько проводить агитацию за партию власти накануне выборов. Кроме того, убежден председатель НФПУ, на новых служащих, очевидно, будет возложена функция сбора информации о гражданах.

«Участковые просто превратятся в своего рода шпионов, которых власть зашлет в квартиры украинцев», – сказал М.ЯКИБЧУК. Такое свое мнение он объяснил подсчетом: согласно нормативным документам, социальный работник выполняет свои функции, если имеет 8-12 подопечных. Оплата труда такого количества новых служащих не предусмотрена госбюджетом, поэтому единственное, на что они будут способны, – проводит попутную оценку имущества. На кого будут работать – нетрудно будет понять, посмотрев, в каком структурном подразделении местных администраций будут получать зарплату такие инспекторы, считает М.ЯКИБЧУК.

«Профсоюзы еще раз отмечают: работа с социально незащищенными слоями должна начинаться с социального и экономического реформирования государства, а не расширения чиновнического штата», – заявил председатель НФПУ.