Новинки политического сезона (репортаж из Мариинского парка)

Отвыкших за два летних месяца от криков в мегафоны, агитационного мусора и перекрытых дорог киевлян привели сегодня в привычные чувства. Центральные улицы столицы с самого утра заполнили колонны людей с бело-голубыми флагами. Судя по надписям, дончан тут практически не было. Основной контингент прибыл из центральных частей страны.

Регионалы организованно окружили Верховную Раду и принялись делать вид, что слушают выступления депутатов. Это оказалось не очень простой задачей, поэтому сторонники действий парламента вскоре стали потихоньку покидать посты, осваивая лужайки в Мариинском. Многие предались естеству, принявшись извлекать съестные запасы из сумок.

Новинка сезона. В толпе митингующих появились надписи: «Блок Людмилы Супрун», при том никто из горячих сторонников этого выдающегося политика не смог назвать ее отчества.

- Мы называем ее по-украински: просто пани Людмила, - сказала одна женщина.

Еще одна новинка политического сезона. Возле храма-палатки, стоящей под Верховной Радой, где уже много месяцев подряд живет протоиерей Олег Сирко, изгнанный из своего храма на Тернопольщине, появилось четыре странных баллона. Судя по всему, внутри баллонов – газ, на них самих написано «Klitschko Collection». Мятежный священник не смог ответить на вопросы, что это такое и кому оно принадлежит. Олег Сирко попросил не фотографировать:

- Не надо, а то потом напишете, что это принадлежит мне.

- Да не напишу, но что это такое?

- Да не знаю я.

Из всех объяснений пока имеется только одно: кто-то из братьев Кличко, а может, оба сразу, коллекционируют баллоны с воздухом, а потом привозят их под окна Верховной Рады. Но с какой целью? Ох, уж эти перипетии украинской политики...

А вот с жительницей Александрии Кировоградской области Инной Дамерчиковой все ясно. Она привезла с собой агитационную футболку БЮТа со словом «ВерЮ». Но не была бы Инна Дамерчикова регионалкой, если бы не дописала на ней от себя: «Усмирительная рубашка дурням от Юли».

- Они привозили людей на площадь в автобусах по согласованию с мэром города, - рассказывает активистка о десанте БЮТа в Александрию. – И все равно народу было мало. Потом подъехали три огромные машины: там были дневники, тетрадки, вот эти усмирительные рубашки, кепочки. Их надевали на прохожих нагло, но те снимали их с себя и бросали под ноги. Юля прибыла к нам на Константиновский разрез, где люди не получают по полгода зарплаты. Она им пообещала: через два дня, а уже прошла неделя. Где же та зарплата? Юля, ответь людям, которые бедствуют.

Нет ответа. Не могут добиться справедливости и Сильва Гавриловна Сажина вместе со своим мужем Анатолием Петровичем. Они хоть и идейные регионалы, сознательно пришедшие на митинг, но прибыли в Киев из села Скутарево Черкасской области не для этого. Их сын Анатолий Сажин уехал в столицу в январе этого года, чтобы заработать на стройке денег матери на операцию. С тех пор от него не было ни весточки.

- Мы долго ничего о нем не знали, - говорит мать, - Но недавно пришла телеграмма, в которой говорилось, что он в тяжелом состоянии, потерял дар речи и находится в СИЗО. Какие ему выдвинуты обвинения, мы не знаем. Нам никто ничего не говорит, почему он сидит, и что он сделал.

Сажины обращались к следователю Днепровского райотдела. Там сказали, что дело их сына передали в суд. Ходили Сажины и в СИЗО, но там тоже не нашли правды. Свидание им не разрешили, передачу тоже передать не удалось. Родители знают только одно: приговор их сыну будет вынесен шестого сентября. За что – понятия не имеют. Сажины спросили у меня, что им делать, я дал телефоны правозащитников, а также посоветовал им как членам Партии Регионов попросить помощи. Там есть хорошие юристы, так пусть займутся конкретным делом.

Антон Зикора