Сколько людей Тигипко перешли в ПР?

Количество членов партии «Сильная Украина», перешедших в Партию регионов, станет известно только в июне-июле текущего года.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке вице-премьер-министр Украины, бывший лидер партии «Сильная Украина», нынешний заместитель главы Партии регионов Сергей ТИГИПКО.

Отвечая на вопрос УНИАН, насколько массово сейчас члены партии «Сильная Украина» переходят в Партию регионов, он сказал: «Конечно, не все перешли, потому что это индивидуальное решение каждого члена партии. В «Сильную Украину» никто не вступал организациями и так далее, задача такая не стояла, и таких людей 100 тысяч».

Но при этом С.ТИГИПКО добавил, что в настоящее время секретариат «Сильной Украины» сохранен и отслеживает данную ситуацию.

«Мы оставили секретариат партии «Сильная Украина», и 8 человек в секретариате у нас работают, которые отслеживают ситуацию», - сказал С.ТИГИПКО.

Однако он подчеркнул, что «практически все лидеры областных организаций уже вступили в Партию регионов, и их задача сейчас взять самых эффективных с собой».

Полная картина о перешедших из «Сильной Украины» в Партию регионов станет видна «только с июня, с июля, какая там динамика и сколько людей перешло», - заключил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 17 марта делегаты ХІІІ съезда Партии регионов единогласно приняли решение о слиянии с «Сильной Украиной».

В этом решении Партия регионов принимает предложение партии «Сильная Украина» о прекращении ее деятельности (самороспуск) и слияние с Партией регионов путем индивидуального поступления членов партии в Партию регионов.

В тот же день председатель Партии регионов, премьер-министр Николай АЗАРОВ и вице-премьер-министр, председатель партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО подписали решение о слиянии Партии регионов и «Сильной Украины».