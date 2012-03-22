Сколько людей Тигипко перешли в ПР?
Практически все лидеры областных организаций уже вступили в Партию регионов, и их задача сейчас взять самых эффективных с собой
Количество членов партии «Сильная Украина», перешедших в Партию регионов, станет известно только в июне-июле текущего года.
Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке вице-премьер-министр Украины, бывший лидер партии «Сильная Украина», нынешний заместитель главы Партии регионов Сергей ТИГИПКО.
Отвечая на вопрос УНИАН, насколько массово сейчас члены партии «Сильная Украина» переходят в Партию регионов, он сказал: «Конечно, не все перешли, потому что это индивидуальное решение каждого члена партии. В «Сильную Украину» никто не вступал организациями и так далее, задача такая не стояла, и таких людей 100 тысяч».
Но при этом С.ТИГИПКО добавил, что в настоящее время секретариат «Сильной Украины» сохранен и отслеживает данную ситуацию.
«Мы оставили секретариат партии «Сильная Украина», и 8 человек в секретариате у нас работают, которые отслеживают ситуацию», - сказал С.ТИГИПКО.
Однако он подчеркнул, что «практически все лидеры областных организаций уже вступили в Партию регионов, и их задача сейчас взять самых эффективных с собой».
Полная картина о перешедших из «Сильной Украины» в Партию регионов станет видна «только с июня, с июля, какая там динамика и сколько людей перешло», - заключил С.ТИГИПКО.
Как сообщал УНИАН, 17 марта делегаты ХІІІ съезда Партии регионов единогласно приняли решение о слиянии с «Сильной Украиной».
В этом решении Партия регионов принимает предложение партии «Сильная Украина» о прекращении ее деятельности (самороспуск) и слияние с Партией регионов путем индивидуального поступления членов партии в Партию регионов.
В тот же день председатель Партии регионов, премьер-министр Николай АЗАРОВ и вице-премьер-министр, председатель партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО подписали решение о слиянии Партии регионов и «Сильной Украины».