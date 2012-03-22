МВФ намекает, что Украине не избежать повышения тарифов на газ

Даже в случае удачных переговоров с Россией о цене импортируемого газа это не снимает вопроса о повышении тарифов на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР в ходе 8-й ежегодной украинской инвестиционной конференции.

«Нельзя только надеяться на то, что Россия снизит цены, поскольку разрыв в настоящее время настолько огромен, что даже за счет реального снижения нельзя будет достичь покрытия этого разрыва», - сказал М.АЛЬЕР.

По его словам, на сегодня домохозяйства и предприятия ТКЭ платят только 15% от цены импортируемого газа. Это ставки одни из самых низких в Европе и в мире. М.АЛЬЕР выразил убеждение в том, что Россия не согласится на 85% снизить цены на газ.

В свою очередь первый вице-премьер-министр Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ в ходе конференции заявил, что увеличение тарифов на газ для указанных категорий не решит проблемы, а увеличит объемы неплатежей.

«Если мы сегодня по предложению МВФ подняли бы цены в два раза, то мы бы всего достигли порядка 25-30% себестоимости цены газа. Мы все равно не решаем эту проблему», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

По его словам, сейчас правительство работает над монетизацией льгот по тарифам, а также разрабатывает схему, согласно которой льготы будут получать именно те, кто в них более всего нуждается.