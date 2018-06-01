Кто мешает власти бороться с коррупцией

У "регионалов" такая тактика: они говорят, что хотят в Европу и одновременно делают все, чтобы не подписать с ней никаких договоров... Говорят, что борются с коррупцией, но КС нивелирует антикоррупционный закон...

На последнем съезде Партии регионов в медовой речи президента Виктора Януковича не обошлось без маленькой ложечки дегтя.

- К большому сожалению, изменения происходят очень медленно. Решения внедряются с большим трудом. А в таких вопросах, как преодоление коррупции, развитие экономических свобод часто сталкиваются даже с прямым сопротивлением со стороны коррумпированной бюрократии, - признался Янукович.

Не о своих ли "регионалах" рассказывал президент, жалуясь на сопротивление коррумпированной бюрократии? Виктор Федорович так уж старался, выписывал закон «Об основах предотвращения и противодействия коррупции». Но все его добрые намерения постепенно нивелируются. И все благодаря Конституционному суду. А президент же, как он уверяет, "не может влиять на решение суда, не может приказывать суду".

Напомним, в конце января КС сделал подарок всем украинским чиновникам и властям, постановив своим решением в ответ на обращение Жашковского райсовета о том, что "сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия... является вмешательством в его личную и семейную жизнь и допускается исключительно в случаях, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека". Действительно, зачем украинцам знать состояние чиновников и нардепов, тем более накануне выборов? Это же рейтинга явно не добавит.

Но "регионалы" пошли еще дальше. В конце февраля 53 народных депутата от ПР обратились в КС и попросили служителей Фемиды отменить положение закона «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», по которому в нынешние декларации должны были вноситься расходы чиновников и их семей, совершенные ими после 1 июля 2011 года. Новую декларацию, которая обязывала чиновников отчитываться о покупке недвижимости и машин, а также любых предметов стоимостью свыше 150 тыс. грн., депутаты впервые должны подать до 1 апреля 2012 года. Но "самый справедливый в мире" Конституционный суд перенес срок декларирования депутатами и государственными служащими своих расходов на полгода. А заодно позволил чиновникам и депутатам быть бизнесменами. Хотя Суд и признал конституционным запрет входить госслужащим и депутатам в состав органов управления предприятий и организаций с целью получения прибыли, однако не запретил этим лицам принимать участие в общих собраниях предприятий и организаций, имеющих целью получение прибыли. Но независимо от того, передал нардеп или чиновник свои акции кому-то в управление, он все равно остается собственником акций и влияет на предприятия.

Мы поинтересовались у экспертов, что они думают о последнем решении КС и как оно коррелируется с лозунгом Януковича о борьбе с коррупцией?

Виктор Небоженко, политолог:

"РЕГИОНАЛЫ" ВЗЯЛИ НА СЕБЯ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАЩИТУ КОРРУПЦИИ В УКРАИНЕ

Это остроумно, когда президент борется с коррупцией, а его окружение в это время прикрывает коррупцию законодательными актами.

Янукович прекрасно понимал, что он должен был стать инициатором каких-то позитивных обещаний, а исполнители должны сделать все, чтобы эти обещания и угрозы по поводу коррупции, не осуществились. У них такая тактика: они говорят, что хотят в Европу и одновременно делают все, чтобы не подписать с ней никаких договоров. Президент говорит о двуязычии в Украине, одновременно выходит его заместитель Ефремов и рассказывает, что это сделать невозможно.

Понятно, что такое решение Конституционного суда, который потерял последние остатки совести и репутации, уже не страшно, но оно является доказательством скрытого коррупционного поведения тех, кто подписал этот документ, обратившись в КС. Эти люди взяли на себя политическую ответственность за защиту коррупции в Украине. По крайней мере Запад это воспринимает именно в таком виде.

Любые антикоррупционные законы сразу нейтрализуются прямо противоположными коррупционными постановлениями и поправками.

Бизнесмены и политики от оппозиции давно уже прижаты, и им уже нечего прятать. А единственная партия, где власть и собственность сочетаются, - это ПР. Там все очень богатые люди часто забывают, кто они - бизнесмены или депутаты. В такой ситуации, разумеется, они просто защищают свой интерес и делают это достаточно грубо. И главное, это отражается не на рейтинге депутатов - им уже нечего терять, ведь ВР уже не пользуется никаким уважением, - а прежде всего на рейтинге президента.

Виктор Мусияка, юрист, один из авторов Конституции Украины:

ЭТО СВОЕОБРАЗНАЯ "ПОДНОЖКА" ПРЕЗИДЕНТУ

Я думаю, что это представление - проявление интереса людей, которые хотят участвовать в выборах. Они увидели, что им нужно будет показывать свои декларации за 2011 год и пошли таким путем: нужно обратиться в КС, чтобы бы не подставлять президента, который подписал закон о противодействии и предотвращении коррупции. И уже через толкование суда получить результат, который они хотели бы иметь.

На мой взгляд, это своеобразная "подножка" президенту.

В этом решении КС есть два момента.

Первый - вывод о том, что перечисленные лица имеют право участвовать в собрании акционеров. Собрание - это высший орган управления акционерным обществом. Там принимаются ключевые решения. Если они не могут иметь возможности управлять, то нельзя делать исключений, тем более в таком порядке. Управление собственностью должно быть передано другим лицам, чтобы депутаты не могли своими непосредственными действиями использовать свое служебное положение в своих интересах. Поэтому решение КС в этой части является неприемлемым.

Второе - странное толкование относительно даты, когда подавать декларацию. Закон вступил в силу с середины прошлого года, а дата представления декларации - с 1 января этого года. Понятно, почему они истолковали именно таким образом. Речь идет о выборах. Поэтому и было это представление в КС, чтобы не показывать на выборах свои расходы. Это толкование не лезет в никакие рамки. Они должны показывать все свои расходы.

Если человек является депутатом, это не значит, что он не имеет права на акции. Как и любой гражданин, депутаты имеют право иметь акции, но они не имеют права непосредственно управлять реализацией этих акций. Конечно, мы не можем отслеживать прямые или косвенные действия людей при власти, которые в тот или иной способ могут влиять на эффективность функционирования тех или иных предприятий или акционерных обществ, в которых они имеют акции. Здесь есть возможности для злоупотреблений. Но тогда уже надо показывать конкретные факты и, возможно, ставить более радикально вопрос о том, чтобы прямо предусмотреть в законе: если человек хочет занять должность в органах власти, он должен реализовать эти акции и не иметь никакого отношения к ним, даже косвенно.

Геннадий заместитель председателя Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, НУ-НС:

ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД ПРИ ЖЭКе БЫЛ НАМНОГО ПРИНЦИПИАЛЬНЕЕ, ЧЕМ СЕГОДНЯ КС

Фактически этим решением избегается подача декларации в избирательном процессе.

Во-первых, на фоне обнищания населения и нищеты показывать миллионные и миллиардные состояния потенциальным кандидатам в ВР как-то негоже. Поэтому была проведена такая манипуляция.

Это явно произошло с благословения высшего руководства государства, потому что у ПР есть дисциплина. Не могли 53 народных депутата самовольно себе это сделать.

Во-вторых, будет много конкурентов на выборах. И будут искать, кто что скрыл. Никто ничего не переписывал. Если идешь в народные депутаты или на государственную службу, ты должен переписать свои активы, акции, не быть в наблюдательном совете. Но никто этого не делал. Все писали: да, мы передали. Но это была фикция, липа. Никто не хочет прощаться с акциями, так они и остаются головами наблюдательных советов, правлений. А это противоречит взятым Украиной международным обязательствам, которыми мы разделим бизнес и политику.

Кодексы всех стран начинаются с раздела "коррупция". Это самое высокое преступление в любом государстве. В Англии закон о борьбе с коррупцией действует с 1897 года до сегодня, и правоохранители успешно им руководствуются. Мы - единственная страна в Европе, где за коррупцию не установлена ​​уголовная ответственность - только административная. У нас Уголовный кодекс начинается статьей о государственной измене. У нас за государственную измену не осужден ни один человек за 20 лет независимости и не будет осужден. Во-первых, статья по-дебильному выписана, а во-вторых, какая государственная измена? Только у Богословской в ​​голове может такой бред родиться.

GRECO и другие международные авторитетные организации, ведущие борьбу с коррупцией, подвергали нас резкой критике за то, что мы не ввели понятие коррупция в Уголовный кодекс. А наши чиновники говорят: какой вам еще нужно коррупции, если у нас есть ответственность за взятку, за превышение власти, за злоупотребление властью? Извините, взятка - это взятка, а коррупция - это коррупция.

Автором закона о предотвращении противодействия коррупции был президент, а теперь его однопартийцы потихоньку этот закон размывают. Это панический страх верхушки власти перед ним. Приняли мелочь и сами испугались, и руками КС постепенно этот закон разрушают. Что уж там из него осталось?

Если верить статистике МВД, то в Украине нет коррупции. Или у нас нет коррупционеров, или у нас непрофессиональная правоохранительная система.

Ну что сегодня можно сделать, когда КС - это филиал Администрации президента. Ранее товарищеский суд при ЖЭКе был намного принципиальнее, чем сегодня КС в Украине. Он позорит государство. Я не знаю, какими мы будем в рейтинге коррупции за 2012 год. Если мы сейчас уже около Папуа-Новой Гвинеи, то будем где-то около Сомали...

Подпиливают закон о предотвращении и противодействии коррупции, но сами упадут от этого подпиливания.

Вадим Колесниченко, председатель подкомитета по вопросам увольнения судей и реагирования на нарушения законодательства в сфере правосудия Комитета ВР по вопросам правосудия, ПР:

Я НЕ ВИЖУ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Я не был среди тех депутатов, которые подавали обращение в КС. И, к сожалению, не читал решения КС. Но я вас могу на 100% заверить, что не было просьбы не публиковать свои расходы или доходы. Был вопрос в Конституционный суд с целью дать разъяснения.

Некоторые вещи не совсем понятно, как выполнять. Мы знаем, что у нас есть период для декларирования - год. А закон был принят в первом полугодии. У нас нет нормы декларирования за полгода. Когда человек идет на выборы, так было всегда и везде, он декларирует доходы по результатам года. Потому что полугодие невозможно проверить. Поэтому был вопрос - как относиться к 6 месяцам. И КС дал объяснение: если у нас срок годичный, то полгода, с тех пор, как этот закон вступил в силу - не высчитывается. Я не вижу здесь никаких вопросов, касающихся борьбы с коррупцией.

Что касается наличия акций предприятия у депутата - это европейская практика. Депутат - это такой же гражданин. У вас когда-то был ваучер, когда нам их раздавали после распада Советского Союза, и их куда-то повкладывали. Я, например, даже не знаю, где они находятся. И сейчас кто-то их найдет, и я таким образом буду признан коррупционером?

Коррупция и акции - это настолько разные вещи, как Земля и Марс. Участие в покупке акций - это вложение средств, это не влияние на предприятие. Чтобы лоббировать интересы, для этого не нужно вкладывать средства. А если туда твои средства вложены, то они и лоббируют твои интересы. Средства должны приносить деньги.

Опрашивала Анна Ященко