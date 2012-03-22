Источник: Указ о назначении Порошенко будет завтра

Указ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о назначении Петра ПОРОШЕНКО министром экономики будет обнародован завтра.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

Источник отметил, что П.ПОРОШЕНКО вернулся в Украину и готов возглавить ведомство.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Петра Порошенко Ирина Фриз, на завтра, 23 марта, запланирована встреча председателя Совета Национального банка Петра Порошенко и Президента Виктора Януковича.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля лидер парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что министром экономического развития и торговли назначен П.ПОРОШЕНКО.

Позже в тот же день премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что предложил кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность министра экономики.

9 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что ждет представление о назначении П.ПОРОШЕНКО министром экономики.

«Я имел обстоятельный разговор с П.ПОРОШЕНКО, и его настроение, и его предложения, которые я от него услышал, меня полностью устраивают. Поэтому бы я хотел, чтобы он работал», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сейчас П.ПОРОШЕНКО, насколько ему известно, находится за пределами Украины. «Как только он вернется, скорее всего, это решение (назначение – УНИАН) будет принято», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.