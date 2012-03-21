Прокурор Николаева подал в суд на активистов, протестующих под его окнами

Сегодня вечером в суде Заводского района Николаева назначено слушание дела против организаторов акции протеста под Николаевской областной прокуратурой.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из организаторов акции Андрей ДВОРЕЦКИЙ.

Как пояснил А.ДВОРЕЦКИЙ, иск подал прокурор Николаева Юрий ПАЛИЙ, и обвиняют пикетчиков в нарушении порядка проведения массовых акций.

«Основанием для дела послужила статья из закона 1989 года несуществующего сейчас государства – Советского Союза – о том, что о проведениях акций необходимо извещать не менее, чем за 10 дней, - сказал А.ДВОРЕЦКИЙ. – Мы же подали в канцелярию свою заявку 19 марта в 08.30 и в 09.00 начали устанавливать палатки под прокуратурой. В канцелярии горисполкома нашу заявку зарегистрировали».

Он отметил, что «в Конституции Украины сказано, что граждане могут высказывать свою позицию и проводить акции протеста, «заблаговременно» известив власти. Заблаговременно, но не указано за сколько. Мы ничего не нарушали».

Как сказал А.ДВОРЕЦКИЙ, сегодня к пикетчикам приходил мэр Николаева Владимир ЧАЙКА и дал 100 грн., сказав: «Ребята, держитесь!». О том, что в суде готовится слушание дела, пикетчиков известили около 18-ти часов. Позвонили из канцелярии суда.

Между тем активисты настроены держаться до последнего. Если уберут палатки, они готовы находиться возле прокуратуры до утра прямо под открытым небом.

«Суд запретит, мы будем подавать уведомления заново, но акцию продолжим, - сказал А.ДВОРЕЦКИЙ – Вчера сотрудники прокуратуры попросили нас передвинуться от входа и обещали, что не подадут на нас в суд. Мы их просьбу выполнили и передвинулись чуть влево от входа, а они свое обещание не сдержали».

«Из достоверных источников мне известно, что на завтра в Генеральной прокуратуре назначено заседание коллегии, куда приглашены начальник УМВД в Николаевской области Валентин ПАРСЕНЮК и прокурор Николаевской области Владимир ГАЛЬЦОВ. Они реально нас боятся», - сказал А.ДВОРЕЦКИЙ.

Как сообщалось, 19 марта активисты-общественники организовали пикет возле здания Николаевской прокуратуры и объявили его бессрочным, до выполнения их требований. Пикетчики требуют уволить следователя, который ранее отпустил двоих подозреваемых по делу Оксаны МАКАР, а также прокуроров Центрального района, г. Николаева и области.